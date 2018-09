Avant Real Madrid - Atlético : Thibaut Courtois, l’heure de vérité

C’était une entrée en matière faite pour esquiver les vagues de critiques, laisser le temps au temps. Titulaire pour la première fois de la saison avec sa nouvelle équipe du Real Madrid, Thibaut Courtois entre sur la pelouse du Santiago-Bernabéu et applaudit un public spectateur de la grande première du Belge dans les cages de la Maison Blanche.

En face, le CD Leganés apparaît comme une victime expiatoire, gage d’assurance de victoire tranquille. Dans la théorie comme dans la pratique, le Real maîtrise son sujet et domine les Pepineros (4-1). Seule ombre au tableau : le but concédé par Courtois en première période, pris à contre-pied sur le penalty Guido Carrillo. Le contre-pied, un art dans lequel excelle pourtant l’ancien gardien de… l’Atlético de Madrid.

" Je n’ai jamais embrassé un autre écusson que celui du Real Madrid "

Six jours avant la Supercoupe d’Europe à Tallinn, Courtois lançait déjà des premières affirmations osées devant les caméras lors de sa présentation à Madrid : "J’ai un maximum de respect pour l’Atlético. Ils m’ont fait confiance au moment de mon prêt, j’y ai joué pendant trois ans et remporté des titres autant que le respect des gens. Maintenant, je fais partie d’un club dans lequel j’ai toujours voulu être, et je crois que je n’ai jamais embrassé un autre écusson que celui du Real Madrid." Des révélations loin d’être passées dans l’oreille de sourds puisque sur le terrain, où l’Atlético Madrid s’investit corps et âme pour remporter le trophée contre l’ennemi en août dernier (4-2), comme en dehors, où la plaque de Courtois se fait vandaliser au Wanda Metropolitano, Courtois a compris que son choix de rejoindre le rival madrilène allait peser dans les consciences.

Vidéo - Courtois : "Depuis tout petit j'ai un maillot de Casillas" 00:43

Néanmoins, Courtois n’était pas titulaire lors de ce derby ponctué par une défaite. À sa place, Keylor Navas gardait les cages du club royal et constituait jusque-là un titulaire indiscutable au poste, déjà triple vainqueur de la C1 (2016, 2017, 2018). Partant de ce constat, pourquoi avoir décidé d’engager Courtois en tant que nouveau gardien ? La réponse se trouve dans les mots du président madrilène Florentino Perez : "Le Real Madrid accueille l’un des meilleurs gardiens du monde si ce n’est le meilleur, élu gants d’or lors du dernier Mondial en Russie. Nous sommes tous d’accord pour dire que Courtois a été déterminant." Nouvelle ombre au tableau : si Courtois s’est fait nommer meilleur gardien de la Coupe du monde 2018, c’est aussi grâce à une défense de qualité des Diables rouges. Pour Keylor Navas, gardien du Costa Rica, la difficulté était autrement plus élevée…

Navas, celui qui préférait "mourir" que partir

Avec deux gardiens de standing international, le Real Madrid fait face à une double situation : soit voir le verre à moitié plein et détenir le luxe de choisir entre caviar rouge ou noir, soit voir le verre à moitié vide et instaurer une mésentente collective sur le poste de gardien de but. Informé de l’arrivée de Courtois, Keylor Navas avait affirmé dans la foulée via la Cadena SER avoir "autant envie de partir que de mourir".

Preuve que même après avoir concédé quatre buts contre les Colchoneros, le Costaricien ne s’avoue pas vaincu dans cette concurrence sportive et compte bien mener la vie dure à Courtois. Depuis sa première cape contre Leganés, le Belge est titularisé à chaque fois en championnat. En revanche, son statut bascule à celui de remplaçant en C1, puisque Keylor Navas gardait les bois madrilènes lors de la démonstration contre l’AS Rome (3-0).

Keylor Navas face à la RomaGetty Images

Le souffre-douleur de Séville

Un statut de titulaire en championnat assuré pour Courtois, donc ? Rien n’est moins sûr. En déplacement au Sanchez-Pizjuán de Séville mercredi soir, les Madrilènes pouvaient prendre seuls les commandes de la Liga, trois points devant le FC Barcelone. Si le défi était a priori à leur portée, les Merengues se sont liquéfiés en une seule période, bousculés par le schéma tactique de Pablo Machín et menés 3-0 à la mi-temps. Et encore, si le score ne s’est pas aggravé pour les Blancos dans le second acte, c’est avant tout grâce aux parades à répétition d’un Thibaut Courtois réactif.

Voilà donc une prestation individuelle à répéter pour le Belge au Santiago-Bernabéu contre l’Atlético de Madrid ce week-end, en espérant que ses camarades soient moins mis sous pression cette fois-ci. Dans ce duel fratricide, il faudra ranger sa fierté pour avaler quolibets, sifflets et chants véhéments du parcage visiteur, lesquels résonneront davantage envers Courtois que tous ses autres coéquipiers dont Sergio Ramos, buteur déterminant pour battre Courtois en finale de la C1 2013-2014, fera partie. Sans doute parce que la définition du "respect" n’est pas la même pour Courtois et les socios de l’Atlético.