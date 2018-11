Avis de tempête au Real Madrid : Isco refuse de lui serrer la main, Solari l'envoie en tribunes

Les médias espagnols ne parlent (presque) que de ça. De nouveau en Une de AS et Marca ce jeudi, Isco est actuellement au coeur de toutes les discussions à Madrid. Mardi, avant le match entre l'AS Rome et le Real (0-2), le milieu de terrain a ainsi été expédié dans les tribunes du Stadio Olimpico par Santiago Solari, son entraîneur. Un choix qui fait forcément parler. Encore plus au vu du temps de jeu (déjà) réduit de l'international espagnol...

Alors, comment expliquer cette décision drastique de Solari ? Selon la Cadena COPE et Marca, Isco s'est tout simplement refusé de serrer le main de son entraîneur samedi dernier lors de la défaite à Eibar (3-0). Remplaçant lors de ce match, le milieu était entré en jeu peu après l'heure de jeu (64') à la place de Luka Modric. Le tout alors que l'affaire était déjà pliée.

Mécontent, Isco aurait donc littéralement snobé Solari. Résultat, trois jours plus tard, la punition est tombée : l'Espagnol s'est retrouvé en tribunes face à la Roma. Et non pas sur le banc. Même cas de figure pour le choc face à Valence, ce samedi (20h45) ?