Barça : Rakitic blessé et absent plusieurs semaines

Rakitic s'est blessé jeudi lors de la victoire de la Croatie contre l'Espagne en Ligue des nations (3-2). Les examens médicaux pratiqués samedi ont mis en évidence une "élongation du muscle semi-membraneux de la jambe droite", a annoncé le Barça dans un communiqué samedi.

Le FC Barcelone ne précise pas la durée de l'indisponibilité du joueur, se bornant à affirmer que cela "dépendra de l'évolution de la blessure". Mais selon la presse espagnole, le milieu de terrain pourrait être indisponible deux à trois semaines.

Rakitic, âgé de 30 ans, manquera ainsi dimanche à Wembley une rencontre capitale entre la Croatie et l'Angleterre, où se jouera l'accès à la phase finale de la Ligue des nations prévue en juin. Il ne devrait pas non plus participer à la rencontre de championnat d'Espagne contre l'Atlético de Madrid le 24 novembre, ni à celle de Ligue des champions contre le PSV Eindhoven le 28.