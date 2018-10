Barça-Real : Un blockbuster sans méga-star

Le contexte

C'était il n'y a pas si longtemps. Quand tout le monde guettait la poignée de main entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Le vrai coup d'envoi du Clasico était là. Le duel entre les deux individualités dominantes du football mondial donnait une dimension encore supérieure au match le plus regardé de la planète. C'est du passé. Et pour marquer encore davantage la fin de cette époque, aucun des deux ne sera présent sur la pelouse du Camp Nou dimanche. Ni Ronaldo, parti à la Juventus, ni Messi, absent sur blessure. Fatalement, ce Barça - Real n'aura pas la même saveur.

Mais il garde tout son prestige. Entre le géant de la Catalogne et celui de la Castille, le passé a offert trop de moments inoubliables pour qu'il en soit autrement. Le présent peut en procurer d'autres. Il n'y aura pas de méga-stars pour animer ce blockbuster, mais le casting n'en reste pas moins impressionnant. Dans tous les secteurs du jeu, il y a des références du football mondial des deux côtés. Et peut-être le futur Ballon d'Or en la personne de Luka Modric. Même sans Ronaldo et Messi, c'est difficile de trouver mieux qu'un Clasico pour réunir les meilleures individualités de la planète.

Cela résume l'envergure inégalable de ce choc éternel. Mais ça ne dit pas tout de l'enjeu qu'il représente. Il sera énorme. Parce que le Real est au plus mal. Sa victoire étriquée contre le Viktoria Plzen (2-1) en Ligue des champions masque à peine la misère. Si le club merengue a mis fin à une disette offensive record de 481 minutes grâce au but de Marcelo face à Levante, cela ne l'a pas empêché d'enchaîner un quatrième match sans victoire en championnat. Dont trois défaites. Le club merengue pointe à une 7e place indigne de son rang. Et Julen Lopetegui est sur un siège éjectable.

Il y a le feu à la Maison Blanche et le Barça ne se fera pas prier pour l'attiser encore davantage. C'est dans son intérêt. Car le club catalan, en tête du classement au coup d'envoi de cette 10e journée, n'a guère que quatre longueurs d'avance sur son grand rival. Il a lui aussi connu une série de quatre matches sans victoire cette automne. Il n'a pas su profiter des déboires madrilènes pour prendre le large dans la course au titre. Il a l'occasion de rattraper un peu de ce temps perdu dimanche. Et d'enfoncer le Real dans la crise sur un match. C'est aussi ça, le charme inaltérable d'un Clasico.

Le joueur à suivre : Luis Suarez

Il avait ouvert le score lors des deux Clasicos de la saison passée. Et lors de celui de la saison précédente, au Camp Nou (1-1). Et encore lors d'un carnage à Santiago-Bernabeu (0-4) en 2015-16. Luis Suarez adore jouer face au Real Madrid. Il en est à six buts en championnat face au club merengue depuis son arrivée en Catalogne en 2014. L'Uruguayen aura un rôle d'autant plus important en l'absence de Lionel Messi. Il sera le leader de l'attaque barcelonaise. Une raison de plus pour le Real de le surveiller comme le lait sur le feu. Quand c'est Madrid en face, Suarez est bouillant.

Trois stats à avoir en tête

3 : Le Real Madrid n'a plus perdu depuis trois rencontres au Camp Nou en championnat. Un quatrième match sans défaite à Barcelone serait un record historique pour la Maison Blanche.

2 : Le Barça n'a gagné aucun des deux Clasicos disputés sans Lionel Messi, toutes compétitions confondues, depuis que l'Argentin a joué son premier match face au Real.

13 : Le Real Madrid n'a inscrit que 13 buts en 9 matches de Liga cette saison. Il faut remonter à la saison 2004-05 pour retrouve un total de buts inscrits inférieur à ce stade de la saison pour le club merengue.

Ils ont dit

Ernesto Valverde (entraîneur du FC Barcelone)

" Avant Cristiano et Messi, le clasico existait déjà, il y avait de grands joueurs, beaucoup de tension... Il y avait même des cochons de lait qui volent ! "

Toni Kroos (milieu du Real Madrid)

" Tout le monde est derrière Lopetegui. Nous voulons garder cet entraîneur, c'est un très bon technicien et j'ai confiance dans le fait qu'il puisse inverser la situation. "

Julen Lopetegui (entraîneur du Real Madrid)

" Après le Clasico ? Je pense que je continuerai à respirer, je ne vais pas mourir. "

Notre avis

L'absence de Messi rééquilibre considérablement les débats. C'est une chance pour le Real Madrid tant l'Argentin fait la pluie et le beau temps à Barcelone, en particulier cette saison. L'équipe de Julen Lopetegui est loin d'exploiter pleinement son potentiel pour l'instant, mais elle peut profiter de cet avantage pour signer un coup d'éclat retentissant dans un match aussi exposé.

Si ce Clasico peut définitivement plonger la Maison Blanche dans la crise, il constitue surtout une occasion idéale de relancer sa saison. Reste à savoir si elle se donnera les moyens de la saisir sur le terrain. Vu ses performances jusqu'ici, le doute est permis.