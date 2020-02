Ce n’est définitivement pas la saison d’Ousmane Dembélé. Alors que l’attaquant français revenait tout juste, il s’est blessé à l’entraînement avec les Blaugrana lundi. Et si les premiers échos autour de sa blessure se voulaient rassurants et évoquaient une simple fatigue musculaire, il s’avère qu’elle est plus beaucoup grave que prévue.

En Espagne, on évoque une fin de saison pour Dembélé

"Les examens réalisés ce matin sur Dembélé ont confirmé une rupture complète du tendon du biceps fémoral de la cuisse droite. Le traitement à suivre sera dévoilé dans les prochaines heures" a indiqué le club catalan dans son communiqué. Si sa durée d'indisponibilité est pour le moment inconnue, elle pourrait s'étaler sur plusieurs semaines voire plusieurs mois. Le quotidien Marca évoque même une fin de saison pour l'attaquant français.

A cinq mois du début de l'Euro 2020, cette blessure est évidemment un gros coup dur pour "Dembouz". De même pour le Barça, qui compte un nouvel attaquant à l'infirmerie. Après la blessure de Luis Suarez au début du mois de janvier, les Blaugrana avaient fait le pari de ne pas recruter un buteur cet hiver. Ils s'en mordront sûrement les doigts.