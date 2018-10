Pourquoi Suarez est tellement indispensable au Barça

Il est aussi difficile à marquer qu'à cerner. Luis Suarez a toujours été spécial. Il laisse rarement indifférent. Il agace très régulièrement. Mais il est surtout bourré de talent. Un buteur et un battant. Un attaquant toujours dominant, même du haut de ses 31 ans. C'est difficile de trouver mieux que l'Uruguayen au poste d'avant-centre. Le Barça peut vraiment se réjouir de le compter dans ses rangs. Quand Lionel Messi est là. Et surtout quand l'Argentin est absent. Dans les deux cas, Suarez est indispensable au Barça.

Il le serait partout, d'ailleurs. L'impact et la régularité de l'avant-centre barcelonais forcent l'admiration. Que ce soit à l'Ajax (111 buts et 68 passes décisives en 159 matches), à Liverpool (82 buts et 47 passes décisives en 133 matches) ou à Barcelone (156 buts et 88 passes décisives en 211 matches), Suarez a toujours a toujours affiché des statistiques remarquables. Son année 2018 illustre parfaitement son efficacité. Avec 31 buts et 25 passes décisives, il a été impliqué sur 56 buts toutes compétitions confondues, en club et en sélection. Seul Messi fait mieux (61).

Le meilleur passeur en 2018

Cela suffit à situer le buteur uruguayen parmi les meilleurs au monde. Même s'il a connu un passage à vide cet automne avec une série de sept matches sans marquer. Et même si ces chiffres ne traduisent pas une baisse de régime face au but. "Suarez a fait une bonne année mais pas autant que le disent les statistiques, estime Jordi Costa, journaliste à Radio Catalunya. Sa moyenne de buts baisse. Il avait marqué 40 buts lors de sa première saison, malgré sa suspension en novembre pour avoir mordu Chiellini au Mondial 2014, 40 buts en 2015-16, 29 en 2016-17 et 25 la saison passée."

Luis SuarezGetty Images

Suarez marque moins, c'est un fait. Mais ses qualités de passeur lui permettent de rester l'un des joueurs les plus décisifs de la planète. Personne ne fait mieux que lui dans ce domaine cette année. Et c'est loin d'être la seule plus-value offerte par l'attaquant uruguayen. "Même si on juge souvent les avants-centres sur leurs statistiques, Suarez apporte bien plus que des chiffres, souligne Jordi Costa. C'est aussi son pressing, sa mobilité et son caractère qui le rendent aussi performant. A part Harry Kane, je ne vois pas un meilleur avant-centre à l'heure actuelle."

Une rage de vaincre communicative

Faire partie des références à son poste est une chose. Le faire à Barcelone en est une autre. La cohabitation avec Messi n'est pas toujours facile. C'est l'une des raisons qui avaient poussé Zlatan Ibrahimovic ou Neymar à quitter la Catalogne. Au Barça ou avec l'Argentine, la Pulga a vraisemblablement ses favoris. Et Suarez a su en faire partie. "Il y a une alchimie avec Messi, que ce soit par rapport au football ou sur le plan de la personnalité", témoigne Jordi Costa, qui voit en cela la première raison pour expliquer à quel point Suarez est "un joueur fondamental" au FC Barcelone.

Suárez, Messi et AlbaGetty Images

Ce n'est pas la seule. Même si l'efficacité de Suarez et sa complicité avec Messi suffiraient à le rendre indispensable au Barça, l'aura de l'Uruguayen dépasse largement ce cadre. Son leadership est plus important qu'il n'y paraît. "Il a son caractère uruguayen, explique Jordi Costa. Ce n'est pas le footballeur le plus technique ou le plus précis, mais il sait communiquer sa rage de vaincre. Quand Messi n'est pas là, on peut penser que Coutinho endosse le costume de leadeur mais Suarez finit toujours par être le numéro deux du Barça par sa personnalité."

"Il ne faut pas froisser Messi"

L'attaquant barcelonais n'en est pas moins annoncé sur le départ. Malgré son influence, malgré ses statistiques, Suarez décline fatalement avec l'âge et le nom de Mauro Icardi revient de plus en plus souvent dans les conversations pour lui succéder. "Il aura 32 ans en janvier et on voit qu'il lui faut plus de temps chaque année pour atteindre son pic de forme", remarque Jordi Costa. La valeur marchande de l'Uruguayen, acheté pour 80 millions d'euros en 2014, reste assez élevée (70 millions d'euros selon le site transfermarkt.com).

Le Barça pourrait être tenté de le vendre pour miser sur un joueur plus jeune à son poste. Mais la décision ne viendra pas forcément du club catalan. "Suarez a encore trois ans de contrat mais son avenir dépend de lui, avance Jordi Costa. Il n'y a pas longtemps, quand il n'était pas à son meilleur niveau, il disait qu'il voulait quitter le club. Mais si ce n'était pas le cas, personne au Barça ne chercherait à le vendre pour ne pas froisser Messi." C'est bien ce qui rend Suarez aussi indispensable au FC Barcelone.