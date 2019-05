Le FC Barcelone a ajouté dimanche le Portugais Nelson Semedo à sa longue liste de blessés, six jours avant sa finale de Coupe du Roi contre Valence. L'arrière latéral a subi une commotion cérébrale lors du nul 2-2 du Barça à Eibar et rejoint Luis Suarez, Marc-André ter Stegen, Philippe Coutinho, Ousmane Dembelé et Kevin-Prince Boateng dans le groupe des joueurs incertains avant la finale qui se jouera à Séville.

"Nelson Semedo a été blessé à la tête lors du match contre Eibar", peut-on lire dans un communiqué du club diffusé dimanche. "Le joueur passera la nuit sous observation à l'hôpital de Bilbao", précise le texte.

Il a été remplacé à la pause sur le terrain d'Eibar par le Sénégalais Moussa Wagué, qui a fait sa troisième apparition de la saison pour les Catalans.