Conte, Mourinho, Martinez... ou Zidane : le Real se cherche un entraîneur (et ce n'est pas simple)

Il paraît que les histoires d'amour finissent souvent mal. Malheureusement pour Julen Lopetegui, la sienne avec le Real Madrid n'a pas dérogé à la règle. En effet, c'est via un communiqué plutôt cinglant que le club champion d'Europe l'a officiellement débarqué de son poste, lundi. "Il existe une grande disproportion entre la qualité de l'équipe, et ses 8 joueurs nommés pour le Ballon d'Or, sans précédent dans l’histoire du club, et les résultats", peut-on notamment y lire. La page Lopetegui désormais tournée, les Merengues se cherchent désormais un nouvel entraîneur. En attendant, c'est Santiago Solari qui va assurer l'intérim.

Mais Florentino Pérez le sait, il a désormais moins de quinze jours pour prendre une décision. Face au règlement de la Liga, le président du Real Madrid devra, d'ici deux semaines, soit confirmer Solari comme entraîneur principal, soit nommer un nouveau coach. Alors, forcément, l'état-major madrilène est actuellement au travail pour trouver le meilleur remède à ses maux.

Conte, ça bloque

Annoncée comme (quasi) bouclée dimanche soir, la piste Antonio Conte a pris, depuis, du plomb dans l'aile. Et les raisons sont multiples. Tout d'abord, selon Marca, l'ancien entraîneur de la Juve et Chelsea a exigé des garanties sur le prochain mercato hivernal. Toujours très attaché et attentif au marché des transferts, il aurait réclamé un attaquant et un défenseur central. Puis, selon AS et la Gazzetta dello Sport, des désaccords seraient intervenus sur la composition de son staff et la durée de son contrat. Sans oublier le coût de l'Italien, aux exigences salariales importantes qu'il ne souhaite pas sacrifier.

Antonio Conte, ancien coach de ChelseaGetty Images

Autre problème, et pas des moindres, le vestiaire du Real serait contre l'arrivée de Conte et ses méthodes jugées trop rudes. "Le respect se gagne, il ne s’impose pas (...) La gestion d’un vestiaire est plus importante que le savoir technique d’un entraîneur", avait notamment lâché Sergio Ramos après la claque reçue dans le Clasico face au Barça (5-1). Un message pas si subliminal que ça. Bilan des courses, Conte semble sérieusement s'éloigner de Madrid.

Martinez, Mourinho... et Zidane

Autres noms, autres idées. Séduit par le profil de Roberto Martinez, l'actuel sélectionneur de la Belgique, Florentino Pérez aimerait en faire son entraîneur. Problème, il faut le libérer de son contrat avec les Diables Rouges. Pas simple. Un scénario qui n'est pas sans rappeler celui de l'arrivée de Julen Lopetegui en juin dernier, alors sélectionneur de l'Espagne et qui avait été débarqué après sa nomination (surprise) au Real.

Alors, selon la Gazzetta, le président du Real a une nouvelle piste. Et elle n'est pas moins folle. Conscient qu'il lui faut un homme de poigne, Pérez souhaiterait faire revenir un certain... José Mourinho, dont la première pige sur le banc madrilène (2010-2013) ne s'était pas forcément bien passée. Peu importe pour le patron de la Casa Blanca, qui envisagerait sérieusement d'en faire son futur coach.

Florentino Perez et José MourinhoAFP

Dès cette saison ? Lui ne dirait pas non, mais le Special One est toujours en place à Manchester United malgré des zones de turbulences. Il devrait donc rester à son poste jusqu'à la fin de saison. Ensuite, tout deviendra possible. Toutefois, pour rappel, Jorge Mendes, l'agent de Mourinho (et de Cristiano Ronaldo), est loin d'être le bienvenu du côté du Real. Forcément, cela pourrait compliquer les négociations.

Dernière bombe, lancée par Sport : les joueurs du Real Madrid auraient réclamé le retour de Zinedine Zidane. Parti en mai dernier, l'entraîneur français, adoré par le vestiaire madrilène, serait forcément bien accueili par ce dernier. Mais cette hypothèse est inenvisageable pour deux raisons : Zidane ne veut pas revenir, et Pérez refuse de le reprendre. Morale de l'histoire, ce sont quinze jours de feu qui attendent le président du Real...