Décès d'Isacio Calleja, légende de l'Atlético Madrid

L’Atlético Madrid a annoncé ce lundi le décès d’Isacio Calleja, ancien défenseur de l’Atlético Madrid et vainqueur de l’Euro 1964 avec l’Espagne. Il avait 82 ans. "Aujourd'hui est un jour triste pour la famille rojiblanca. L'Atlético de Madrid est en deuil après la mort de notre ex-joueur Isacio Calleja", écrit le club sur son site Internet.

Né en décembre 1936 à Valle del Cerrato, en Castille-et-Leon, Isacio Calleja était arrivé à l'Atlético en 1958, club qu'il ne quitta qu'à sa retraite sportive en 1972, 425 matches plus tard. Cinquième joueur ayant disputé le plus de rencontres avec l'Atlético, il a remporté deux Championnats d'Espagne, quatre Coupes et la Coupe des Coupes européenne 1962.

Treize fois international, il a remporté l'Euro 1964 en Espagne avec la "Furia" de José Villalonga, aux côtés de Luis Suarez Miramontes, Chus Pereda et Ferran Olivella.

Isacio Calleja était par la suite devenu avoué de justice après des études de droit menées parallèlement au football.