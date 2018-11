Dembélé sauve le Barça chez l'Atlético Madrid (1-1)

Au fond du seau depuis quelques semaines, en équipe de France ou en club, Ousmane Dembélé a joué les "Super Sub" pour sauver à nouveau le Barça ce samedi, dans ce choc de Liga face à l'Atlético Madrid qui aura longtemps été soporifique (1-1). En plus d'éviter à son équipe de subir un deuxième revers consécutif en championnat, le Français a surtout permis à son équipe de conserver provisoirement la tête du classement, et laissé les Madrilènes à leurs regrets de ne pas avoir su gérer la fin de la rencontre.

Il fallait bien ce final tragique pour les Colchoneros afin de pimenter un duel au sommet qui a longtemps eu des airs de somnifère. Comme d'habitude, l'Atlético a proposé un bloc très bas à son adversaire, s'appuyant sur son jeu en contre. Le FC Barcelone s'est longtemps montré trop peu inspiré pour percer le coffre-fort madrilène, et seul Messi a fait par séquence monter la température dans la moitié de terrain adverse. Mais ses deux frappes manquées sur coup franc (23e, 40e) n'ont pas pu masquer une apathie offensive criante (0 tir dans le jeu), alors que les Colchoneros, bien dans leur match, n'ont pas proposé grand-chose non plus au niveau de la surface adverse dans le premier acte.

Un sursaut après le dodo

Pourtant, au retour des vestiaires, malgré la bonne volonté offensive des Catalans, ce sont les hommes de Diego Simeone qui ont été les premiers à faire vibrer les tribunes du Wanda Metropolitano. Le duo Antoine Griezmann - Diego Costa s'est fait remarquer une première fois à l'heure de jeu. Mais le déboulé du Français n'a pas été bonifié par l'Espagnol, qui s'est rattrapé en plaçant une tête victorieuse sur un corner du champion du monde quelques minutes plus tard (1-0, 77e). Son premier but depuis le 25 février en championnat.

Cela a eu le don de réveiller le Barça de Samuel Umtiti, qui a fait son retour en tant que titulaire après deux mois d'absence. À force de plier, la meilleure défense de Liga a craqué sur un superbe décalage de Messi, dont Dembélé a profité pour inscrire son 5e but de la saison en championnat (1-1, 90e).

Lucas Hernandez, excellent dans l'axe pour son retour et en l'absence du duo Godin - Gimenez, a eu beau toucher le ballon avant qu'il ne passe la ligne, il n'a pu empêcher cette égalisation extrêmement importante pour Barcelone, qui lui permet de conserver la tête de la Liga, un point devant son adversaire du jour. Mais les Blaugrana restent sous la menace de Séville, qui peut prendre la tête en cas de victoire dimanche face à Valladolid.