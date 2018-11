Diego Simeone : "Il n'y a pas un joueur au monde capable de comprendre le foot comme Griezmann"

Une véritable déclaration d'amour. Dans un entretien accordé à France Football, Diego Simeone, l'entraîneur de l'Atlético Madrid, a de nouveau loué les mérites d'Antoine Griezmann. Sous le charme de son attaquant, le "Cholo", jamais avare en compliments lorsqu'il est questionné sur "Grizou", n'hésite pas à le qualifier "d'immense joueur". "Antoine est parvenu à transmettre à l'équipe de France toute sa force de crack. Il est l'immense joueur dont a besoin une équipe pour être championne. Il l'est avec l'Atlético et il l'est avec les Bleus. Antoine sait parfaitement choisir les moments décisifs", estime Simeone.

Si cette admiration est réciproque, Griezmann n'ayant jamais caché avoir lié son avenir à celui de son coach, Simeone espère désormais que le Français remportera le Ballon d'Or. "Ce serait un immense honneur pour l'Atlético de Madrid et une récompense de son travail. Parce qu'au-delà de son talent, il existe une impressionnante débauche d'efforts de sa part, confie-t-il à FF. Intrinsèquement, on peut dire que Messi et Cristiano Ronaldo sont les meilleurs joueurs du monde, mais sur cette année 2018, non ! C'est Antoine qui a été au-dessus de tout le monde."

Pour rappel, les votes pour le Ballon d'Or sont désormais clos. Le résultat sera annoncé le 3 décembre prochain lors d'une cérémonie organisée par France Football.

" La France fonctionne avec le cerveau de Griezmann "

Dithyrambique concernant Antoine Griezmann, Diego Simeone ne s'est pas arrêté là. Pour l'entraîneur de l'Atlético, l'attaquant champion du monde est tout simplement "le footballeur plus important pour son équipe". "Sur cette année 2018, aucun joueur au monde n'a fait de choses plus importantes pour son équipe que Griezmann pour la France et l'Atlético, estime le "Cholo". La réalité est celle-là. Quand un mec parvient à ce que toute une équipe fonctionne autour de son cerveau, cela a une valeur inestimable."

"La France fonctionne avec son cerveau", poursuit l'ancien international argentin, revenant ainsi sur le sacre des Bleus au Mondial 2018. "Quand Antoine est lucide et dans une bonne forme physique, il n'y a pas au monde un joueur capable de comprendre et d'interpréter le football comme lui. Au-delà du palmarès, la Coupe du monde, la Ligue Europa ou la Supercoupe d'Europe, il n'y a pas eu de footballeur plus important pour son équipe", conclut-il. L'amour a des beaux jours devant lui...