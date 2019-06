Il aurait eu 36 ans en septembre. Il, José Antonio Reyes, est décédé ce samedi 1er juin. L'information a été divulguée par la presse espagnole et par son club formateur le Séville FC, évoquant un accident de voiture.

Véritable baroudeur du football, l'attaquant espagnol a connu huit clubs différents, démarrant donc sa carrière en Andalousie avant de connaître des expériences à Arsenal, au Real Madrid, à l'Atlético de Madrid, à l'Espanyol Barcelone, au Cordoba CF, au Xinjiang Tianshan et à l'Extremadura UD.

Il était d'ailleurs revenu en Espagne en début d'année, en seconde division, après un court passage en Chine, et figurait sur le banc du club basé à Almendralejo il y a six jours à peine, contre Lugo (0-0). Au cours de sa carrière, le soyeux gaucher a remporté cinq Ligue Europa, un championnat et une Coupe d'Angleterre, un championnat d'Espagne, il a connu une finale de Ligue des champions (avec les Gunners en 2006) et compte une 21 sélections avec la Roja.