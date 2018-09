Espagne/7e journée: Gameiro libère Valence, qui bat la Real Sociedad (0-1)

Un but précieux. Le Français Kevin Gameiro, auteur de son premier but avec Valence, a permis à son club de s'imposer 0-1 sur le terrain de la Real Sociedad et de décrocher sa première victoire de la saison, dimanche pour la 7e journée du Championnat d'Espagne.

Transféré à l'intersaison en provenance de l'Atlético Madrid, l'avant-centre international a débloqué son compteur en reprenant à bout portant un centre du Russe Denis Cheryshev au stade Anoeta (35e). Et le gardien valencien Neto a ensuite stoppé un penalty de Willian José pour préserver le score à l'heure de jeu.

Au classement, ce premier succès est une bouffée d'oxygène pour Valence (8 pts), qui remonte en milieu de tableau, à hauteur de la Real Sociedad (8 pts). C'est aussi de bon augure pour les Valenciens, attendus mardi à Old Trafford pour défier Manchester United en Ligue des champions.