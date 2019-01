Liga - Antoine Griezmann prévient le Barça : "On ne lâchera rien"

Antoine Griezmann ne compte rien lâcher. Si le Barça règne sur la Liga, l'international français de l'Atlético Madrid a livré un message on ne peut plus clair aux Blaugranas. "On est bien, on n'est pas loin du Barça et on va essayer de les accrocher jusqu'au bout, après on verra", a déclaré Griezmann dans une vidéo diffusée vendredi sur le site internet de l'Atlético.

Avant le début de la phase retour ce week-end en Liga, l'Atlético Madrid (2e, 38 pts) talonne le FC Barcelone (1er, 43 pts) et devance de cinq longueurs le Séville FC et le Real Madrid (33 pts chacun), qui s'affrontent samedi. Les "Colchoneros" se déplacent pour leur part sur la pelouse du promu Huesca samedi soir (18h30). "On est à la lutte pour la première place, mais c'est vrai qu'il reste beaucoup de matches à jouer et on verra comment on termine. Il faut continuer à travailler comme on le fait et gagner tous les matches qui restent, ne rien lâcher", a souligné Griezmann.

" Je suis très heureux de mon mois de décembre "

A la mi-saison, l'Atlético reste invaincu à domicile toutes compétitions confondues mais l'équipe de Diego Simeone vient d'être éliminée sans perdre en huitièmes de finale de Coupe du Roi contre Gérone (1-1, 3-3), à la faveur des buts inscrits par le modeste club catalan à l'extérieur. Cette élimination précoce pourrait néanmoins permettre aux "Colchoneros" de concentrer leurs efforts sur la Ligue des champions, leur grand objectif, dont la finale se jouera dans leur stade Metropolitano début juin.

Elu meilleur joueur du mois de décembre en Liga, Griezmann (27 ans) reste une garantie offensive pour son club : il a inscrit 15 buts toutes compétitions confondues cette saison, dont sept sur ses six derniers matches officiels. "Je suis très heureux de mon mois de décembre, grâce au public et à mes coéquipiers j'ai pu marquer et faire marquer. Pour moi c'est le plus important, aider mon équipe, j'espère continuer comme ça", a conclu le champion du monde.