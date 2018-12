Espagne: le Séville FC met la pression sur le Barça

Le Séville FC, en dominant Gérone (2-0) dimanche lors de la 16e journée du championnat d'Espagne, a rejoint temporairement en tête de la Liga l'Atlético Madrid et le FC Barcelone, qui peut reprendre le large en cas de victoire face à Levante dans la soirée. Ever Banega (55e s.p.) et Pablo Sarabia (64e), bien servi par Wissam Ben Yedder, ont permis aux "Nervionenses" d'enchaîner un septième match de rang sans défaite mais aussi de s'intercaler à la 2e place entre le Barça et l'Atléti, toutes trois avec 31 points, soit deux de plus que le Real Madrid, quatrième.

Avec encore deux matches à jouer avant la trêve, les Blaugranas se déplacent donc à Levante, surprenant 7e, avec un sentiment de revanche: il y a sept mois, ce sont ces mêmes "Granotes" qui avaient mis un terme à leur série de 43 matches sans perdre en Liga au terme d'un match fou (5-4).