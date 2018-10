Espagne / Real Madrid : Karim Benzema blessé aux ischio-jambiers

"Il lui a été diagnostiqué une lésion aux muscles ischio-jambiers de la jambe droite", a écrit le Real dans un communiqué, sans préciser sa durée d'indisponibilité.

Sur son site internet, le quotidien sportif madrilène As évoque une possible absence comprise entre "deux et trois semaines".

Si ce délai se confirme, il faudra voir si Benzema peut être rétabli à temps pour la reprise de la Liga après la trêve internationale le 20 octobre contre Levante. Suivront ensuite la réception du modeste Viktoria Plzen en Ligue des champions le 23 octobre et surtout le clasico de Liga contre le FC Barcelone le 28 octobre.

Le Real décimé par les blessures

Benzema a été contraint de sortir à la pause samedi lors de la défaite frustrante concédée sur la pelouse du Deportivo Alavés (1-0) en Liga.

Ce problème musculaire vient compliquer la tâche de l'entraîneur madrilène Julen Lopetegui, dont plusieurs cadres ont été contraints de rejoindre l'infirmerie ces dernières semaines: Isco (appendicite), Marcelo (mollet), Dani Carvajal (mollet), Bale (cuisse)...

Le Real Madrid, triple tenant de la Ligue des champions, reste sur une série noire de quatre matches sans gagner et surtout sans marquer le moindre but, ce qui a fragilisé Lopetegui juste avant la trêve internationale.