FC Barcelone - Deux heures de retard à l'entraînement : Dembélé rechute déjà

"Il est plus responsable maintenant", "il a la bonne attitude". Rafinha sur ESPN ou Lionel Messi sur Movistar Plus s’étaient montrés élogieux cette semaine au sujet d’Ousmane Dembélé. Régulièrement pointé du doigt par la presse espagnole cette saison, le Français s’est imposé dans le onze d’Ernesto Valverde ces deux dernières semaines. Depuis son but si important inscrit dans le choc face à l’Atlético de Madrid (1-1), pour être précis.

Samedi soir, Dembélé a marqué un nouveau but lors de la spectaculaire victoire du Barça dans le derby (0-4) et il était tentant de penser que tous les soucis rencontrés par le Français étaient désormais de l’histoire ancienne. Ces derniers sont finalement revenus sur le devant de la scène moins de 24 heures plus tard.

" Il semble que cette indiscipline soit toujours d’actualité "

Ce dimanche, la Rac1 et d’autres médias espagnols avancent qu’Ousmane Dembélé s’est présenté avec deux heures de retard à l’entraînement. Selon la radio catalane, l’ancien joueur de Dortmund aurait oublié de se réveiller, arrivant à 13 heures et manquant le départ de la séance collective qui était prévue à 11 heures. Son staff lui aurait alors indiqué d’effectuer une session en solitaire.

A deux jours d’un match prestigieux contre Tottenham en Ligue des champions (le Barça est déjà qualifié), il est possible que ce nouvel accroc écarte Ousmane Dembélé du onze ou du groupe barcelonais. Cela lui était déjà arrivé début novembre lors du Betis Séville - Barça en Liga (3-4), quelques jours après un entraînement lors duquel il ne s’était pas présenté tout court, poussant les médecins du club à venir le rencontrer à son domicile.

"Maintenant que Dembélé joue à Barcelone, dans l’un des plus grands clubs du monde, il semble que cette indiscipline soit toujours d’actualité, confiait très récemment Michael Zorc, son ancien directeur sportif au Borussia, dans le Frankfurter Allgemeine Zeitung. Je suis soulagé de constater que cela n’a rien à voir avec les circonstances ici à Dortmund." Le club allemand avait notamment décidé de laisser partir Ousmane Dembélé au FC Barcelone après la grève menée par le Français lors du mercato estival 2017. Un an et demi plus tard, le club catalan ne semble pas avoir réussi de miracle avec le Français.