FC Barcelone : On s'acharne contre Dembélé ? "Peut-être un peu", dit Valverde

Il ne se passe pas une conférence de presse sans que le cas d'Ousmane Dembélé ne soit mis sur la table. En équipe de France comme au Barça. Ernesto Valverde a encore été invité à évoquer le cas de son jeune attaquant tricolore. Il l'a pris avec une une pointe d'humour. "Vu que vous m'avez déjà posé deux questions sur le sujet, il y en a peut-être un peu" (d'acharnement), a ironisé le technicien barcelonais en conférence de presse à la veille d'un choc contre l'Atlético Madrid samedi en Liga.

Le champion du monde, acheté 147 millions d'euros (bonus compris) à Dortmund en 2017, a été écarté du groupe blaugrana pour le match face au Betis Séville (4-3) le 11 novembre sur décision de Valverde, alors que la presse a fait état d'une série de retards de la part du Français. Et à son retour du rassemblement des Bleus cette semaine, Dembélé (21 ans) a été assailli de questions par plusieurs journalistes espagnols qui l'attendaient à la sortie de l'aéroport. L'ailier, casque sur les oreilles, a refusé de répondre avant de s'engouffrer dans une voiture.

"C'est un joueur comme un autre de l'effectif et nous tâchons de l'aider à montrer son meilleur visage et à déployer tout son talent sur le terrain", a assuré Valverde. "Je sais qu'on parle un peu trop de tout cela, mais au final, c'est un joueur qui a des qualités rares, un talent inné, à la fois physique et technique, et nous espérons qu'il nous en offre le meilleur. Mais évidemment, nous sommes dans un club où la pression est forte, pour tout le monde", a conclu le technicien.