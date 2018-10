FC Barcelone, Real Madrid ou les deux ? Faites notre quiz spécial Clasico

Pour l’occasion, on vous a préparé un petit quiz et il faut le réussir pour regarder la rencontre. C’est simple, il suffit de nous dire si l’information concerne Barcelone, le Real Madrid ou les deux. Exemple : Je vais jouer sans mon meilleur buteur de la saison 2017-18. Barça, Real ou les deux ? Eh bien, les deux puisque le petit Leo a le bras dans le plâtre et CR7 est parti à la Juve. Entre 0 et 4 sur 10, vous n’avez pas le droit de regarder le Clasico. Entre 5 et 10, vous pouvez. Buena suerte !