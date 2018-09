FC Séville - Real Madrid : Pour Ben Yedder, marquer n'a jamais donné l'immunité

Quand il prend feu, les filets tremblent. Systématiquement. Et la semaine passée en était le meilleur exemple. En l'espace de trois jours, Wissam Ben Yedder a trouvé le moyen d'inscrire cinq buts. L'attaquant du FC Séville a enchaîné un doublé contre le Standard de Liège (5-1), en Ligue Europa, puis un triplé, en une mi-temps, sur le terrain de Levante (2-6) en Liga. Encore plus qu'un titulaire indiscutable, un buteur aussi prolifique devrait être un élément incontournable dans une équipe. Pas Ben Yedder. Il n'est même pas certain de débuter face au Real Madrid malgré sa forme étincelante.

L'ancien Toulousain est le deuxième buteur sévillan toutes compétitions confondues cette saison. Avec sept réalisations, il n'est devancé que par Pablo Sarabia (8 buts). Pourtant, le Français n'a joué que 570 minutes depuis la reprise. Ce n'est que le onzième temps de jeu global parmi tous les joueurs de l'effectif de Pablo Machin. Si Ben Yedder est le plus souvent titulaire en Ligue Europa, il a en revanche démarré quatre des cinq matches de Séville en Liga sur le banc des remplaçants. Compte tenu de son efficacité, c'est un paradoxe. Mais pas une nouveauté.

Un ratio record

Ben Yedder connaît la même situation depuis son arrivée en Andalousie. Il a été le meilleur buteur du FC Séville lors de ses deux premières saisons au club. Et d'assez loin. Avec 18 buts toutes compétitions confondues en 2016-17 (7 de plus que Sarabia), puis 22 en 2017-18 (13 de plus que Luis Muriel et Sarabia), il s'est clairement imposé comme le buteur attitré de la formation sévillane. Cette saison, il marque une fois toutes les 81 minutes. Le ratio de Ben Yedder depuis qu'il porte les couleurs des Blanquirrojos est d'un but toutes les 119 minutes. Un record dans l'histoire du club.

Wissam Ben Yedder fête son but en Ligue Europa face à UjpestGetty Images

Mais cela ne lui a jamais permis de s'imposer comme un membre à part entière de l'équipe première. Le Français est régulièrement relégué à un rang de remplaçant depuis qu'il est arrivé sur les bords du Guadalquivir. En Liga, il a été titularisé à 38 reprises sur les deux dernières saisons. Soit un match sur deux, sans avoir eu la moindre blessure à déplorer. Même s'il y a forcément une rotation plus fréquente dans un club comme Séville, habitué aux parcours parfois très longs en Coupe d'Europe, ce paramètre n'explique pas à lui seul que Ben Yedder soit sous-utilisé à ce point.

Machin "valorise l'effort", pas les buts

Marquer des buts, ce n'est pas le problème avec Ben Yedder. La raison de ses difficultés à s'imposer comme l'avant-centre numéro un du FC Séville est ailleurs. La concurrence explique en partie le phénomène. L'ancien Toulousain n'aurait certainement pas débuté à Levante sans un concours de circonstances qui a poussé Machin à aligner, exceptionnellement et pour le plus grand plaisir des supporters sévillans, un système à deux attaquants. Mais traditionnellement, Séville ne joue qu'avec une seule pointe. Et l'entraîneur du club andalou prône l'alternance, comme ses prédécesseurs.

Pablo MachinGetty Images

Alors, pourquoi Ben Yedder semble plutôt être la doublure que le titulaire malgré ses statistiques ? C'était déjà le cas avec Luis Muriel la saison passée. Et encore avec André Silva cette année. Machin a déjà donné sa réponse, sans détour. "Je ne choisis pas mes attaquants en fonction du nombre de buts marqués, a lancé l'entraîneur du FC Séville après la victoire face au Standard de Liège. Je valorise l'effort, les joueurs qui font ce que le coach demande et Ben Yedder a compris qu'il devait travailler comme tout le monde. De là viendront les opportunités."

Une question d'équilibre ?

Machin attend plus que des buts de la part de Ben Yedder. Comme les autres entraîneurs qui ont eu l'ancien Toulousain à Séville. Dans un système à une seule pointe, il n'est jamais un choix automatique. Et un schéma à deux attaquants pose d'autres problèmes. "On a du monde devant, mais aligner les meilleurs ne signifie pas forcément les faire jouer dès le coup d'envoi, glissait Machin après la victoire à Levante. On doit équilibrer le collectif, on ne peut pas mettre toutes nos forces en attaque en sachant le déficit que cela pose en défense."

Quand il s'agit d'équilibre collectif, Ben Yedder semble paradoxalement plus facile à sacrifier malgré sa faculté à empiler des buts. Cette qualité peut d'ailleurs jouer en sa défaveur dans l'optique d'obtenir un statut de titulaire indiscutable, tant elle s'avère aussi précieuse en sortie de banc. Le Français ne s'imposera peut-être jamais durablement dans le onze sévillan. C'est ce que le début de son histoire au sein du club andalou semble indiquer. Empiler des buts ne lui a jamais donné cette immunité. Mais cela ne l'empêche pas d'être indispensable.