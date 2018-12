Leo Messi a reçu son cinquième Soulier d'or, un record

Nouveau record pour Lionel Messi : l'Argentin a reçu mardi à Barcelone son cinquième Soulier d'or, récompensant chaque année le meilleur buteur européen tous championnats confondus. En inscrivant 34 buts lors de la saison 2017/2018, le capitaine du Barça a dépassé l'Egyptien de Liverpool Mohamed Salah (32) et l'Anglais de Tottenham Harry Kane (30). La Pulga possède désormais un Soulier d'or de plus que son grand rival Cristiano Ronaldo.

"Je ne m'attendais pas à tout ça quand j'ai commencé. Mon rêve était d'être professionnel, de réussir dans le football. C'est ce que j'aime, le football, mais je n'ai jamais imaginé autant", a déclaré le joueur lors d'un gala de remise du prix dans la brasserie d'une célèbre bière espagnole à Barcelone.

Messi avait déjà remporté le Soulier d'or européen en 2009/2010 avec 34 buts, en 2012/2013 (46) et l'année dernière en 2016/2017 (37). Mais c'est pendant la saison 2011/2012 qu'il avait particulièrement marqué les esprits en inscrivant 50 réalisations en Liga, autre record en Europe. "Je suis dans la meilleure équipe du monde, j'ai à mes côtés les meilleurs joueurs du monde à leur poste, ce qui facilite l'obtention de ces prix", a dit le Blaugrana barbu devant ses cinq chaussures à crampons en or.

Et l'Argentin ne compte pas s'arrêter là. En pleine forme cette saison, il est pour le moment avec 14 buts le goleador le plus prolifique des cinq plus grands championnats d'Europe (Espagne, Angleterre, Italie, Allemagne, France).

De quoi démentir les théories de changement d'ère, survenues après la 5e place de Messi à l'élection du Ballon d'or 2018, remporté par le Croate du Real Madrid Luka Modric. C'est la première fois depuis 2007 que ce prestigieux prix revient à quelqu'un d'autre que Messi ou Ronaldo (2e cette année). A 31 ans, Messi vise cette année un dixième championnat d'Espagne avec le Barça, aujourd'hui premier du classement, et une cinquième Ligue des champions. En C1, Barcelone affrontera l'Olympique lyonnais en huitième de finales en février.