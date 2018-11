Football Leaks : Quand le Real Madrid réalisait lui-même les tests anti-dopage

1er février 2017. Un entraînement normal pour le Real Madrid de Zinedine Zidane et Cristiano Ronaldo. Normal mais pas paisible comme le révèle le Spiegel ce vendredi, dans le cadre des Football Leaks. Ce mercredi de février, deux agents de l’UEFA sont envoyés à Madrid pour réaliser des tests antidopage inopinés sur l’effectif madrilène. Dix joueurs sont retenus par les agents. Cristiano Ronaldo fait partie de la sélection, à son grand dam.

Selon le rapport rendu par les deux agents deux semaines plus tard et envoyé au club madrilène et au Portugais par l’instance européenne, la situation aurait alors dégénéré. Lassée d’être systématiquement choisie lors de ces contrôles, la star portugaise se plaint à haute voix de la situation. Après une première piqûre, Ronaldo montre visiblement son "agacement" lors de la deuxième. Une situation qui aurait "causé beaucoup de tension" sur le moment selon le rapport.

Après avoir contrôlé CR7 mais également Toni Kroos, un revirement s’effectue. Les médecins du Real décident de prendre en main les huit joueurs restants en réalisant eux-mêmes les contrôles. Une situation "acceptée exceptionnellement" par les agents de l’UEFA face à la tension évidente. Et une pratique évidemment interdite par l’instance dans ses règlements.

Interrogé par l'UEFA sur cette méthode interdite, le Real, par la voix de son directeur général, a mis en cause les agents et leur manque de "capacité professionnelle" lors de ses tests. Selon la réponse envoyée par le club, CR7 se serait notamment "plaint respectueusement" après qu’une aiguille ait été introduite par les agents mais sans trouver une veine. Une réponse qui a, semble-t-il, convaincu l’instance qui n’a pas sanctionné le club madrilène…