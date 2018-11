Football - Liga : Dembélé, un sursaut et un sursis

Il lui aura fallu dix minutes pour se racheter. En inscrivant le but du match nul à la 89e minute face à l'Atlético Madrid, Ousmane Dembélé, entré en jeu dix minutes plus tôt, a fait coup double : éviter la défaite à Barcelone face à son dauphin, et répondre de la meilleure des manières aux critiques qui s'abattent sur lui depuis plusieurs semaines.

Dans l'œil du cyclone catalan, pointé du doigt pour son "manque de professionnalisme", Dembélé a visiblement été piqué au vif. Soutenu par son entraîneur Ernesto Valverde avant la rencontre, l'ancien Rennais le lui a bien rendu. "Ces derniers jours, beaucoup de monde a parlé de lui [pour ses retards, NDLR]. On parle beaucoup de lui, mais au final, c'est un joueur qui a quelque chose de rare, un talent inné", tempérait l'entraîneur blaugrana avant le choc à Madrid. Bingo.

"Dembélé a des qualités que d'autres n'ont pas"

En marquant au milieu d'une forêt de jambes d'un petit plat du pied gauche venu se glisser sous Jan Oblak, Dembélé a donné raison à son entraîneur : il fait partie des rares joueurs capables de débloquer n'importe quelle situation avec un dribble ou une accélération. Face à une équipe regroupée, Dembélé a sorti Barcelone de sa torpeur avec une entrée tonitruante. Il a été logiquement récompensé par un but. Ces qualités, Valverde les a bien enregistrées. Et il veut les polir.

Peut-être parfois exaspéré par le néo-champion du monde, l'ancien entraîneur de Bilbao a pourtant compris que tirer à boulets rouges sur un tel talent brut serait contre-productif. "Dans une équipe, il faut de tout et Dembélé a des qualités que d'autres n'ont pas : de l'audace, une capacité à éliminer, une capacité à tirer des deux pieds, et il a du caractère. C'est un grand talent et nous devons l'aider à l'exprimer."

Si Dembélé peut remercier son entraîneur pour une confiance pour le moment totale, la réciproque est vraie : aucun joueur n'a ramené plus de points que lui cette saison en Liga. "C'est vrai qu'il a des interventions décisives dans le jeu, il marque des buts importants mais il faut dire qu'il a eu beaucoup de continuité, il a été souvent titulaire", poursuit Valverde. Décisif, oui. Indiscutable, ce sera encore à lui de le prouver.