Atlético Madrid : Antoine Griezmann, un 130e but qui marque

Victoire 1-0 de l’Atlético. But de Griezmann. C’est un refrain que l’Atlético connait bien. Et qui s’est répété samedi sur la pelouse du Rayo Vallecano. Ce but a une saveur d’autant plus particulière qu’il est le 130e de sa carrière sous le maillot rouge et blanc du club madrilène. Et qu’il lui permet de passer devant l’enfant du club, Fernando Torres (129).

Antoine Griezmann est désormais le 5e meilleur buteur de l’histoire du club. Devant lui, quatre Espagnols et pas des moindres. José Eulogio Garate (135), Paco Campos (144), Adrian Escudero (169) et, évidemment, celui qui fut également sélectionneur de la Roja, Luis Aragones. El Sabio de Hortaleza a marqué 172 fois sous le maillot des Colchoneros. Griezmann, qui est lié avec l’Atlético jusqu’en 2023, l’a en ligne de mire. Forcément.