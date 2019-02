Héroïque mais touché, Messi pourra-t-il jouer le Clasico ?

Le calendrier est connu depuis vendredi midi : il y aura bien trois Clasicos lors du mois de football qui arrive, les 6 et 27 février en Coupe du Roi ainsi que le 2 mars en Liga. Et Lionel Messi pourrait manquer le premier d'entre eux, prévu dans quatre jours donc, si sa contracture à la cuisse droite est sérieuse ou si Ernesto Valverde, par prudence, décide de le préserver.

Ce n'est pas forcément le sens des dernières rumeurs émanant d'Espagne, selon lesquelles Messi souffrirait de blessures jugées mineures. Alors que Valverde avait indiqué après la rencontre contre Valence (2-2) que le club y verrait plus clair lundi, les médecins du Barça ont eux affirmé qu'aucun test n'était programmé et qu'il n'y avait rien de grave. C'est ce que relaye le journaliste Frédéric Traini samedi soir, correspondant en Espagne pour le groupe Canal, sur son compte Twitter.

Messi-dépendance

Il y avait en tout cas un silence de cathédrale au Camp Nou lorsque le génie argentin est sorti provisoirement du terrain à la 70e minute pour se faire longuement masser la cuisse droite. Le score était alors de 2-2, la victoire encore possible et il n'était visiblement pas question de sortir "La Pulga". Si le tableau d'affichage n'a finalement plus bougé, Messi a bien disputé l'intégralité de la rencontre avec ses partenaires.

Une absence du quintuple Ballon d'Or lors des prochaines échéances ressemblerait quoi qu'il en soit à une immense perte le Barça, eu égard au calendrier bien sûr mais aussi à l'importance du joueur dans le jeu des Blaugrana. Outre son doublé samedi, Lionel Messi a encore aimanté tous les ballons, créé moult décalages et distribué un grand nombre de passes-clé face à la défense très regroupée de Valence. Il fut d'ailleurs bien seul dans ce contexte à mettre en danger le collectif de Marcelino.

Auteur de ses 20e et 21e buts de la saison en Liga, en 20 matches, le génie argentin en est désormais à 9 matches de suite en trouvant le chemin des filets, à une longueur de son record de 2013. Ce Barça-là peut difficilement se permettre de faire sans lui.