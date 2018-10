Huit heures sans marquer : ce Real rentre dans l'histoire

Huit heures et une minute. Alors qu'il avait pris l'habitude d'enfiler les buts comme des perles depuis plusieurs saisons, le Real a battu un triste record ce samedi face à Alaves : 481 minutes sans marquer. La machine à broyer toutes ses adversaires n'est plus que l'ombre d'elle-même et l'ombre de Cristiano Ronaldo, parti à la Juve cet été, n'a jamais été aussi encombrante. Karim Benzema, Marco Asensio, Mariano Diaz, Lucas Vasquez et Gareth Bale brillent pas leur incapacité à faire trembler les filets adverses. Et même lorsque c'est le cas, comme Asensio ce samedi, la VAR vient justement remettre les choses dans l'ordre.

C'est un défenseur, Marcelo, sur une passe décisive de Karim Benzema, qui a mis fin à cette disette historique. Conséquence directe, le Real qui reste sur deux défaites lors de ses trois dernières journées de championnat, ne finit plus de dégringoler au classement et la situation de Julen Lopetegui n'a jamais semblé aussi précaire.