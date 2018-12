Invité à rejoindre la Serie A, Lionel Messi répond à Cristiano Ronaldo et évoque leur rivalité

Lionel Messi est très bien au Barça et ce n'est pas l'invitation lancée début décembre par Cristiano Ronaldo de le rejoindre en Serie A qui l'en fera bouger. "Je n'ai besoin d'aucun changement", a lancé la Pulga dans un entretien accordé à Marca. Pour l'Argentin, les choses sont claires : "Je suis dans la meilleure équipe du monde. Mes défis se renouvellent chaque année et je n'ai pas besoin de changer d'équipe ou de championnat pour me fixer de nouveaux objectifs." Et le numéro 10 blaugrana d'appuyer son propos : "Je suis chez moi, dans le meilleur club du monde, et je n'ai pas besoin de changement."

"Une très belle époque"

Invité à commenter les difficultés rencontrées par le Real Madrid depuis le départ de CR7, Messi en a profité pour louer son grand rival personnel et collectif. "Cristiano manquerait à n'importe quelle équipe, car il marque énormément de buts chaque saison et t'offre plein d'autres choses sur le terrain. Ça ne me surprend pas qu'il leur manque, mais ça n'enlève rien au Real, c'est toujours une des meilleurs équipes du monde avec de très grands joueurs", a-t-il fait savoir.

Le Portugais manque-t-il à l'Argentin ? "On a vécu une très belle époque", assure Messi. "Cristiano a été un grand joueur pour la Liga et le Real, et ces duels étaient supers, mais je m'intéresse comme toujours à mon équipe et à ce que je peux gagner avec elle, qu'il soit là ou non". Le départ de Ronaldo pour la Juve ne laisse donc pas vraiment de regret à la Puce la plus célèbre de la planète, mais ne l'empêche pas pour autant d'apprécier ces neufs saisons communes vécues avec CR7 sur les terrains espagnols. "C'était une rivalité très saine, nous voulions tous les deux nous dépasser au quotidien pour donner le meilleur. Et je crois que les spectateurs en ont également profité." Et comment.