Isco parti pour rester ?

Isco ne veut plus être un problème et serait prêt à poursuivre l’aventure avec le Real Madrid avance ce matin le quotidien Marca. Relégué sur le banc de touche depuis l’arrivée de Santiago Solari, le milieu de terrain espagnol serait prêt à continuer au club et à l’aider à gagner des titres. Le club souhaiterait de son côté que le joueur devienne un membre du groupe à part entière, même si cette solution est perçue comme étant compliquée compte tenu du standing du joueur.

" Isco nous a apporté beaucoup de joie et doit continuer à nous en donner "

Mercredi déjà, en conférence de presse, Santiago Solari s’était montré très élogieux à l’égard de son joueur, conscient que même s’il n’était pas titulaire, il restait un membre important de l’entité madrilène. "Tout le monde doit être impliqué, travailler avec enthousiasme et joie. Tous les joueurs sont fondamentaux parce que nous sommes engagés dans trois compétitions que nous voulons gagner. Isco nous a apporté beaucoup de joie, et il doit continuer à nous en donner. C’est un grand footballeur", avait-il affirmé.

Le club aimerait éviter le moindre conflit et les moindres moments de tensions inutiles avant d’aborder la période la plus importante de la saison. Club, joueur et entraîneur savent ce dont tout le monde a besoin : la normalité des relations entre chacun. A l’heure actuelle, personne ne songerait à un départ d’Isco. Ni le joueur, ni la direction du club. Affaire à suivre.