Josep Maria Bartomeu (Barça) : "Ousmane Dembélé est meilleur que Neymar"

Josep Maria Bartomeu en a maintenant l'habitude. Lors de ses entretiens ici et là, l'actuel président du Barça est régulièrement interrogé sur un possible retour de Neymar en Catalogne. Et sa réponse reste à chaque fois la même. Non, un come-back du joueur du PSG n'est pas d'actualité. Voilà ce qu'il a (encore) expliqué à la radio espagnole Cadena SER ce mercredi.

Satisfait de son effectif, Bartomeu est notamment ravi de la forme actuelle d'Ousmane Dembélé. Après une période difficile, l'international français est en effet devenu un titulaire indiscutable des Blaugrana. "Pour moi, il est meilleur que Neymar", a même affirmé le président du club catalan. Pour rappel, le Barça avait dépensé 145 millions d'euros (105 + 40 de bonus) en 2017 pour recruter l'international français.