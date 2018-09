L'Atlético Madrid a bien préparé le derby contre le Real en se baladant contre Huesca

L'Atlético Madrid n'a pas eu à forcer avant le derby. A quatre jours du choc qui les opposera au Real Madrid, les Colchoneros ont eu besoin d'un peu plus d'un quart d'heure sur leur pelouse du Wanda Metropolitano pour venir à bout de Huesca (3-0), mardi soir, lors de la 6e journée de Liga. Antoine Griezmann a ouvert le score alors que Thomas Lemar a encore livré une belle performance. Les hommes de Diego Simeone sont provisoirement troisièmes, à deux points des Merengue et du FC Barcelone. La confirmation d'une bonne période après un début de saison laborieux.

L'Atlético va bien, merci pour lui. Après un début de saison poussif, l'écurie madrilène a, dans la lignée de son succès à Getafe samedi (0-2), confirmé sa bonne forme du moment en s'imposant tranquillement contre Huesca. Les Colchoneros n'avaient jamais marqué plus d'un but en championnat avant la cinquième journée de Liga, et viennent d'en inscrire cinq en deux rencontres. Il a suffi d'un gros quart d'heure à Antoine Griezmann et les siens pour s'assurer une soirée tranquille. Profitant d'un service parfait de Diego Costa, l'international français a ouvert le score dans le but vide (1-0, 16e). Thomas Partey a ensuite profité de l'incroyable passivité de la défense adverse pour doubler la mise (2-0, 30e). Avant que Koke, sur un ballon initialement destiné à Angel Correa, ne vienne porter le coup de grâce après consultation du VAR par l'arbitre (3-0, 33e).

Griezmann préservé, Lemar encore brillant

En face, Huesca n'a rien proposé ou presque, se contentant de semi-occasions dans le second acte. Même menés 3-0, les hommes de Leo Franco ont continué de craindre les contres de l'Atlético et ne se sont pas livrés outre-mesure, souhaitant certainement éviter de revivre la même soirée qu'à Barcelone début septembre (8-2). Il en est ressorti une rencontre très calme, voire pauvre dans le second acte. Mais les Rojiblanco n'avaient aucune raison de forcer.

Samedi (20h45), Simeone et sa troupe auront en effet un derby à négocier sur la pelouse de Santiago Bernabeu, et c'est évidemment pour cela que Griezmann a cédé sa place prématurément (53e), tout comme Diego Costa (65e). L'ancien buteur de Chelsea n'avait en revanche pas autant le sourire que ses coéquipiers. Et pour cause, il vient de boucler une quinzième rencontre de suite sans marquer en championnat.

Encore titulaire, Thomas Lemar a lui confirmé sa montée en puissance sous ses nouvelles couleurs. Buteur et auteur d'un gros match à Getafe samedi (0-2), le gaucher n'a cette fois-ci pas réalisé de gestes décisifs. Mais sur ses prises de balles et ses décisions dans le jeu, l'ancien Monégasque a rappelé ce qu'il faisait du côté de l'ASM ou même en équipe de France il y a encore quelques mois. Avec, comme illustration de sa soirée, un démarrage éclair suivi d'une ouverture lumineuse pour Filipe Luis en fin de match (82e). Avant les retrouvailles avec le Real Madrid puis la Ligue des champions mercredi prochain, les Colchoneros ne peuvent que se réjouir d'avoir un Lemar proche de son meilleur niveau.