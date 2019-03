L’antisèche du Clasico : Ancien roi de l’efficacité, le Real est devenu maître de la maladresse

Le jeu : Un match de boxe et un vainqueur tueur

Ce fut un combat de tous les instants, un match de boxe où les deux équipes se sont rendu coup pour coup. Mais, à l’image de leur partie de mercredi en Coupe du Roi (0-3), le Barça a su piquer quand il le fallait, sur un contre suivi d’une projection d’Ivan Rakitic. Dans le contenu du match, le Real a eu les occasions malgré une meilleure maîtrise du Barça au milieu. Mais la maladresse de certains attaquants madrilènes combinée à la disparition d’autres ont empêché le Real d’espérer mieux. Sans être transcendant, mais meilleur collectivement, le Barça a empoché la mise finalement assez tranquillement.

Les joueurs : Rakitic en patron, Vinicius trop maladroit

Au-delà de son but, magnifique de vista et de lucidité, Rakitic a régné sur le milieu de terrain ce samedi à Bernabeu. Le Croate a multiplié les courses, et n'a cessé de se projeter vers l'avant - ce qu'il faisait moins ces dernières semaines. À ses côtés, Sergio Busquets et Arthur ont fait le job en limitant l'influence de Luka Modric. Les attaquants du Barça, eux, ont été en dessous : Lionel Messi, comme mercredi en Coupe du Roi, a fait peu de différences, quand Ousmane Dembélé s'est montré maladroit dans le dernier geste.

Maladroit, Vinicius Jr. l'a également été côté madrilène. Mais quelle activité ! Le Brésilien n'a cessé de provoquer Sergi Roberto, sérieux par ailleurs. Hyperactif, il a totalement éclipsé Karim Benzema et Gareth Bale, transparents. Ne lui a manqué, comme mercredi, qu'un geste décisif. Son compagnon du couloir gauche, Reguilon, a également été l'un des meilleurs madrilènes. Symbolique, sans doute, du plus gros problème du Real : la trop grande neutralité de ses cadres, surpassés par la jeune garde.

Sergio Ramos au milieu des BarcelonaisGetty Images

Le facteur X : L’efficacité madrilène

Un copier-coller de mercredi. Le Real a eu des opportunités pour blesser le Barça. Mais ses flèches offensives n’étaient pas assez précises pour toucher au but. Ce samedi, les hommes de Santiago Solari ont pris leur chance à 17 reprises. Pour 3 petits tirs cadrés. Mercredi, c’était 14 tirs pour 4 cadrés. Une maladresse terrible qui prive quoiqu’il arrive le triple tenant du titre en C1 d’espérer mieux dans ce genre de rendez-vous.

La stat : 96 versus 95

C’était l’enjeu statistique du match. En s’imposant à nouveau à Bernabéu, le Barça a pris l’ascendant dans leur confrontation historique. Avec 96 victoires, le club blaugrana dispose donc d’un succès de plus que son rival de toujours dans le bilan de leur confrontation. Une première depuis 1932.

Le tweet bilan

La décla : Sergio Ramos, capitaine du Real Madrid

" Au final, le football est une question d'efficacité, de savoir marquer et nous n'y sommes pas parvenus. L'adversaire a été plus efficace et ce sont les buts inscrits qui comptent. [...] Quand les buts n'arrivent pas, les choses te filent entre les doigts. "

La question : le Real est-il en crise ?

Deux déroutes à domicile face au rival honni. Et la même impression : ce Real est bien trop naïf, pas assez tueur pour espérer se sortir grandi de ces rendez-vous capitaux. Samedi, en subissant une nouvelle fois la loi du Barça, le club madrilène a officiellement dit adieu à la Liga puisque les douze points qui séparent les deux équipes empêchent désormais toute remontada.

Que le plan de jeu du triple tenant du titre européen repose sur les frêles épaules d’un gamin de 18 ans, aussi talentueux soit-il, dit beaucoup de l’état actuel du Real. Bien sûr, compenser le départ de Cristiano Ronaldo n’a rien d’aisé mais le gouffre d’efficacité laissé par le Portugais prouve que le club n’a pas su rebondir, notamment en engageant des joueurs à même d’apporter cette efficacité si désirée.

"Il faut tourner la page de cette Liga" a avancé le capitaine Ramos après coup, trois jours après avoir dû abandonner la possibilité d’un titre en Copa del Rey. Comme lors de la dernière saison, le spectre d’une année blanche refait surface du côté de Bernabéu. La C1 avait su sauver les Merengues par le passé. Mais, au vu de son état actuel, difficile de croire à une telle possibilité cette fois-ci. Car le Real tueur de CR7 semble bien loin.