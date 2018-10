Le Barça déloge Séville de la tête (4-2) mais perd Messi sur blessure

Le Barça a parfaitement négocié le premier de ses trois rendez-vous cruciaux de la semaine. A quatre jours de la réception de l'Inter Milan en Ligue des champions, et à huit jours du Clasico au Camp Nou, les hommes d'Ernesto Valverde sont sortis vainqueurs du choc de cette 9ème journée de Liga. Ils ont dominé le FC Séville (4-2), leader du championnat jusqu'ici. Cette victoire permet aux Blaugrana de reprendre la première place du championnat. Mais pas de quoi totalement combler les Catalans qui ont perdu leur capitaine Lionel Messi, sorti sur blessure en première période et absent pour trois semaines.

Après seulement 17 minutes de jeu, l'Argentin s'est appuyé sur sa main droite au sol en voulant se rattraper d'une chute sur un duel. Mais cela a provoqué une torsion du coude, l'obligeant à se faire poser un bandage et à sortir du terrain en grimaçant. Dès lors, ce sont les deux chocs, face à l’Inter Milan en Ligue des champions et face au Real Madrid dimanche 28 octobre, que l’Argentin va manquer.

Ter Stegen décisif

Mais avant ce coup dur, la Pulga a eu le temps de mettre le Barça sur la voie du succès, d'un une-deux avec Suarez suivi d'une passe millimétrée dans la surface pour Coutinho qui envoie le ballon dans la lucarne (1-0, 2e). Puis une frappe enroulée du gauche au sol qui finit dans le petit filet opposé après un service de Suarez (2-0, 12e). Une passe décisive, un but. Avant de céder sa place à Dembélé qui n'a pas eu le rendement espéré par la suite.

Au contraire de Ter Stegen. Même s'il n'a rien pu faire sur la frappe déviée de Sarabia (3-1, 79e), ou sur l'enroulé du droit de Muriel (4-2, 90e+1), le portier allemand de Barcelone a réussi deux doubles parades incroyables. Face à André Silva et Vazquez (61e), puis devant Sarabia et Ben Yedder (86e). Ces deux véritables exploits, ajoutés au penalty transformé par Suarez (3-0, 63e) et à la volée victorieuse de Rakitic (4-1, 88e), ont permis au Barça de signer sa première victoire en championnat depuis le 15 septembre dernier (1-2 sur le terrain de la Real Sociedad). Mais l'essentiel est désormais presque ailleurs. Car dans les heures qui viennent, la Catalogne va vivre dans l'attente des résultats médicaux de sa Pulga. Et c'est presque cela le plus stressant.