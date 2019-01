Le Barça officialise le recrutement de Jean-Clair Todibo pour l'été prochain

Jean-Clair Todibo fait le grand saut. Comme annoncé depuis plusieurs jours, le défenseur du TFC s'est engagé au FC Barcelone, qui a officialisé sa venue pour la saison prochaine. "Le joueur arrivera gratuitement et sera un joueur du Barça le 1er juillet prochain", indique le communiqué des Blaugranas. La durée du contrat n'a pas été précisée. En froid avec son club formateur depuis plusieurs mois, la faute à son refus d'y signer un contrat professionnel, le joueur de 19 ans partira donc librement l'été prochain.

Un temps évoqué, son transfert dès janvier n'aura donc pas lieu. Résultat, le TFC va devoir s'asseoir sur une éventuelle indemnité de transfert. "Je suis très heureux de m'être engagé au FC Barcelone (...) Ce sera une nouvelle étape dans ma jeune carrière", a réagi Todibo sur les réseaux sociaux. "En attendant, je reste un joueur du TFC et je suis disponible pour aider mes partenaires tant que je reste sous contrat. Le Tef m'a permis de grandir et découvrir la Ligue 1 et je leur en serait éternellement reconnaissant", poursuit le défenseur.

10 matches de Ligue 1

Avec seulement 10 matches de Ligue 1 au compteur, Jean-Clair Todibo était pourtant l'un des joueurs les plus courtisés sur le mercato hivernal. Également pisté par la Juventus et le Napoli, il a finalement opté pour le Barça, où il retrouvera les Français Samuel Umtiti, Clément Lenglet et Ousmane Dembélé. De quoi agrandir la colonie des Frenchies du club catalan.

Avec l'officialisation de ce transfert, c'est l'un des feuilletons de ce marché des transferts qui prend fin. Du TFC au Barça, il n'y a parfois qu'un pas.