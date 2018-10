Le Barça recadre Vidal : "Il a manqué de respect à ses coéquipiers"

Dans une interview publiée jeudi par le quotidien catalan Sport, Segura revient sur l'attitude d'Arturo Vidal, transféré en provenance du Bayern Munich cet été mais qui n'a été titulaire que deux fois en neuf matches disputés avec le Barça. Le joueur a semblé s'en plaindre en diffusant sur son compte Instagram des messages avec des émoticônes agacées, notamment après la victoire 4-2 contre Tottenham en Ligue des champions.

"Un professionnel doit montrer du respect pour ses partenaires, pour le vestiaire et pour l'entraîneur même si les décisions prises ne sont pas celles attendues", a souligné Segura. "Vidal sait qu'il s'est trompé et que c'est un manque de respect envers ses partenaires. Je suis sûr qu'il va rectifier tout cela", a ajouté le dirigeant, disant voir dans ces messages un aspect positif, celui d'une "volonté personnelle très grande de jouer pour le FC Barcelone".

Valverde avait ironisé

En 176 minutes de jeu sous ses nouvelles couleurs, l'ancien joueur de la Juventus Turin et du Bayern (31 ans) n'a délivré qu'une seule passe décisive et n'a pas encore marqué. L'entraîneur barcelonais Ernesto Valverde lui préfère régulièrement d'autres milieux de l'effectif comme le Croate Ivan Rakitic ou les Brésiliens Philippe Coutinho, Arthur et Rafinha.

Valverde a d'ailleurs tenté de dédramatiser l'affaire en assurant n'être pas au courant d'une quelconque frustration de la part de Vidal. "Nous sommes une équipe", a prévenu le technicien samedi dernier. "Je ne sais pas ce que les joueurs peuvent publier sur les réseaux sociaux, mais moi, on ne m'a rien dit. Arturo est peut-être en colère à cause d'un accident domestique, qu'est-ce que je peux en savoir ?", a ironisé Valverde.