Le Barça s'impose face à Villarreal (2-0) et prend provisoirement la tête

Service minimum pour le FC Barcelone ! Les Blaugranas se sont imposés à domicile face à un trop faible Villarreal (2-0) avec un Ousmane Dembélé titulaire et convaincant. Malgré des problèmes toujours persistants dans le jeu, les Catalans se relancent après deux matches sans succès en championnat et reprennent provisoirement la tête de la Liga avant le déplacement de Séville à Alavés ce dimanche soir (20h45). Villarreal, toujours à trois points de la zone de relégation mais désormais 17e, peut voir l'Athletic Bilbao revenir à sa hauteur en cas de victoire à Levante lundi soir.

Onze matches ! Cela faisait onze matches consécutifs que le FC Barcelone encaissait au moins un but en championnat. La série noire s’est enfin arrêtée ce dimanche face à Villarreal. Pourtant, cette rencontre n’avait rien du chef-d’œuvre côté barcelonais. Si les coéquipiers de Lionel Messi ont comme à leur habitude confisqué le ballon à leur adversaire (75% de possession de balle), ils n’ont su comme depuis le début de saison le convertir en occasions dangereuses. A peine peut-on en trouver quatre en première période (9e, 18e, 31e, 39e). Sans compter celle qui a permis à Gerard Piqué (36e) d'inscrire son deuxième en deux matches, sur un corner.

Dembélé en détonateur

Un corner tiré par un Ousmane Dembélé encore décisif et omniprésent lors de cette rencontre. Le Français a constamment provoqué la défense adverse (80% de dribbles réussis) à l’image de la 8e minute de jeu lorsqu’il a enchaîné pas moins de cinq feintes à la suite pour se débarrasser de son adversaire. L’international français a malheureusement encore eu trop de déchets dans l'avant-dernier et le dernier geste.

La seconde période ne fut qu’une gestion des hommes d’Ernesto Valverde (qui fêtait son 400e match en carrière en Liga), au cours de laquelle ils ont à peine cadré deux tirs… C’est le jeune Carles Alena, 20 ans, servi par Messi d’une passe effaçant cinq défenseurs qui est venu mettre un point final à cette rencontre qui ne restera pas dans l’histoire du Barça. Un Barça provisoirement en tête de la Liga avec deux points d’avance sur le FC Séville, mais qui devra montrer beaucoup plus dans le jeu lors du derby barcelonais contre l’Espanyol la semaine prochaine. Pour Villarreal (17e), aux portes de la relégation et qui n’a plus battu les Barcelonais depuis le 9 mars 2008, il faudra attendre un an de plus !