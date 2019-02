Le FC Barcelone bat Valladolid sans convaincre (1-0) avant défier Lyon en C1, Messi buteur

Le Barça renoue avec la victoire. Après trois matches nuls consécutifs toutes compétitions confondues, les joueurs du FC Barcelone ont battu Valladolid, samedi au Camp Nou, dans le cadre de la 24e journée de Liga (1-0). Un but sur penalty de Lionel Messi, marqué juste avant la mi-temps, a permis aux Catalans de conforter leur place de leader du classement espagnol. Ils pourront se déplacer à Lyon en confiance mardi prochain (21h00) en huitième de finale aller de la Ligue des champions.

Venu assister à la rencontre dans les tribunes du Camp Nou tout comme Ronaldo, le président de Valladolid, l'entraîneur lyonnais Bruno Genesio n'a pas dû beaucoup trembler en voyant l'entame de match catalane. Son homologue barcelonais avait décidé de ménager quelques-uns de ses cadres et notamment d'aligner Kévin-Prince Boateng à la place de Luis Suarez à la pointe de l'attaque. Le Ghanéen n'a jamais réellement réussi à trouver ses marques. Il s'est même montré emprunté au moment de défier le gardien adverse Jordi Masip, formé au Barça (55e).

Pas de doublé pour Messi

Face au bloc compact des visiteurs, les Barcelonais ont peiné à faire preuve de fluidité collective et d'inspiration. Seuls Messi et Ousmane Dembélé se sont montrés percutants en première période mais c'est Gérard Piqué qui a réussi à faire la différence en se projetant astucieusement dans la surface adverse et en obtenant un penalty que Messi a transformé (1-0, 43e). Auteur de son 22e but de la saison en Liga, son 30e toutes compétitions confondues, l'Argentin atteint cette barre statistique pour la 11e année de suite.

Malgré tous ses efforts, Messi n'a toutefois pas réussi à aggraver le score ni à gonfler ses statistiques. Car Masip avait visiblement à cœur de briller devant ses anciens partenaires et a dégoûté les attaquants barcelonais dans une seconde période bien plus disputée et ouverte. Le gardien des Blanquivioletas a détourné une reprise à bout portant de la Pulga (48e), remporté son duel face à Suarez qui venait d'entrer en jeu puis stoppé dans la foulée la reprise de Messi (65e). Le portier âgé de 30 ans a même repoussé un nouveau penalty de la star argentine obtenu par Coutinho (85e) et il a eu le dernier mot devant Suarez (90e+3).

Avec un seul but d'avance, le Barça est resté sous la menace des contres adverses mais les joueurs de Valladolid ont manqué de justesse offensive pour créer la sensation. Le Barça s'est imposé sur ses terres, il va maintenant enchainer quatre périlleux déplacements à commencer par celui à Lyon avant d'aller à Séville puis à deux reprises sur la pelouse du Real Madrid.