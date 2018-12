Le FC Barcelone s'impose à domicile face au Celta Vigo (2-0) et reste seul leader de la Liga

Tout en contrôle, Barcelone termine champion d'automne. Venus au Camp Nou avec de bonnes intentions, les joueurs du Celta Vigo ont rapidement été rattrapés par la réalité, samedi. Totalement étouffés par les champions en titre de Liga, les joueurs de Miguel Cardoso ont encaissé l'ouverture du score dès la 10e minute de jeu sur un but d'Ousmane Dembélé avant de sombrer sous les offensives barcelonaises et d'encaisser le but du break par l'inévitable Lionel Messi (45e). Malgré de nombreuses tentatives en seconde période, ils n'auront jamais pu inverser la tendance. Barcelone possède 3 points d'avance sur l'Atlético Madrid tandis que le Celta Vigo n'est pas certain d'entamer l'année 2019 dans la première moitié de tableau du championnat espagnol.

Plus d'infos à venir...