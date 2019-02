Le football représente 1,37% du PIB espagnol

En Espagne, l'industrie footballistique est en plein essor et booste l'économie du pays. "Nous sommes passés de 0,70% du PIB à presque 1,40%" depuis la dernière étude basée sur la saison 2012-2013, a déclaré le président de La Liga, Javier Tebas, lors de la présentation de ce rapport élaboré par le cabinet Price Waterhouse Coopers.

Une personne sur cent travaille dans le monde du football

Le football professionnel a représenté 184.626 emplois, entre les emplois directs, indirects et induits lors de la saison 2016-2017, ce qui signifie qu'"une personne sur cent travaille dans un domaine lié au football" dans le pays qui compte environ 19 millions d'emplois, a affirmé Jordi Esteve, l'un des auteurs de l'étude.

Selon lui, le secteur du football a généré par ailleurs 4 milliards de revenus pour le fisc espagnol en 2016-2017, une hausse de 41% depuis la saison 2012-2013.

Cette étude "confirme l'énorme importance sociale et économique du football professionnel dans notre pays et donc l'importance de prendre des décisions responsables et réfléchies sur tout ce qui affecte notre secteur", a souligné Javier Tebas, qui pense que la vente centralisée des droits audiovisuels a permis une répartition plus équitable entre les clubs.