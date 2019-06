Le monde du ballon rond pleure José Antonio Reyes. Ce samedi, l’ancien international espagnol (21 sélections) a perdu la vie dans un accident de la route. Il était âgé de 35 ans. Juste après la révélation de cette terrible nouvelle, les hommages ont fleuri sur Twitter. Qu’ils l’aient côtoyé au FC Séville, à Arsenal, au Real ou encore à l’Atlético de Madrid, ses anciens coéquipiers ont ainsi exprimé leur profonde tristesse, unanimement partagée au sein de la planète football. Une minute de silence sera d'ailleurs observée en l'honneur de l'ex-Gunner avant le coup d'envoi de la finale de la Ligue des Champions.

Sergio Ramos : "Pas les mots"

"Cassé, détruit. Je n'ai pas les mots. Toute mon affection se porte vers sa famille. Nous nous souviendrons toujours de toi, mon ami !"

Thierry Henry : "Je suis dévasté"

"Je suis dévasté après avoir entendu cette terrible nouvelle au sujet de José Antonio Reyes. C'était un joueur formidable, un super coéquipier et un homme d'exception. Je souhaite à sa famille et à ses amis de pouvoir faire preuve de force et de courage durant cette épreuve difficile."

Andrés Iniesta : "Trop triste pour être vrai"

"C'est trop triste pour être vrai. C'est terrible. Repose en paix mon ami. Toute mon affection et ma force vont vers sa famille. Tu seras toujours auprès de nous."

Robin van Persie : "Un joueur fabuleux"

"Je suis très peiné depuis que j'ai appris ce qui était arrivé à mon ancien coéquipier José Antonio Reyes. C'était un joueur fabuleux, et une personne encore meilleure. J'adresse mes sincères condoléances à sa famille. Repose en paix mon ami."

Freddie Ljungberg : "Parti bien trop tôt"

"Encore sous le choc suite à ce qu'ont révélé les médias concernant José Antonio Reyes. Il est parti bien trop tôt, mes pensées vont vers sa famille et ses amis."

Wissam Ben Yedder : "Une icône s'en est allée"

"Quelle triste nouvelle... Une icône s'en est allée. Repose en paix."

Unai Emery : "Jamais je n'oublierai ta magie"

"Je suis profondément attristé et sans mot après avoir pris connaissance de cette tragique nouvelle. Jamais je n'oublierai ta magie et ton sourire, José. Jamais. Ce fut un honneur d'être à tes côtés... Une puissante étreinte et tout le courage du monde à sa famille, ses amis et à tous les clubs qu'il a représentés. Repose en paix, mon ami."

Cesc Fabregas : "Tu as été mon premier grand ami"

"Tu as été mon premier grand ami dans le monde du football professionnel, mon camarade de chambre, qui voulait toujours dormir avec l'air conditionné, même quand il faisait -10 degrés. Un type humble, qui affichait toujours un sourire sur son visage, grand joueur et personne exceptionnelle. Je ne pouvais pas me réveiller avec une nouvelle pire que celle-ci."

"Je n'oublierai jamais quand toi et ta famille, vous m'avez accueilli chez vous pendant mes premières vacances de Noël en Angleterre, lorsque je n'avais que seize ans. Je n'oublierai jamais nos parties de football-tennis dans le gymnase, avant et après les entraînements. Notre connexion sur le terrain était spéciale, c'était toujours facile de te trouver entre les lignes pour que tu puisses ensuite faire la différence. J'ai toujours dit que tu étais l'un des plus grands talents de notre génération et je ne me suis pas trompé. Repose en paix, José Antonio Reyes. Je t'aime beaucoup."