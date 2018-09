Le Real Madrid freiné à Bilbao (1-1)

Le Real Madrid a laissé filer ses deux premiers points de la saison. En déplacement à San Mames pour y défier l'Athletic Bilbao, le club madrilène a concédé le match nul (1-1) ce samedi soir. Chaque équipe a eu ses opportunités et Isco (63e) a répondu à l'ouverture du score d'Iker Munian (32e). Si les Merengue et les Basques restent invaincus en Liga, le Real, deuxième avec dix points, perd un peu de terrain sur le FC Barcelone, leader et auteur d'un carton plein. Bilbao est provisoirement quatrième.

C'est au Pays Basque que la Liga avait programmé les déplacements du FC Barcelone et du Real Madrid pour cette quatrième journée de Liga. Le Barça a peiné mais a finalement eu le dernier mot pour battre la Real Sociedad (1-2) dans l'après-midi. Dans la soirée, le Real a été accroché par l'Athletic Bilbao (1-1). Julen Lopetegui avait un peu fait tourner son effectif en laissant Isco et Casemiro sur le banc avant l'entrée en lice en Ligue des champions, mercredi contre l'AS Rome. En première période, les Madrilènes ont dominé globalement les débats mais ils se sont faits surprendre contre le cours du jeu. Une incursion d'Oscar De Marcos, un tir manqué d'Iñaki Williams puis une conclusion de près d'Iker Muniain (1-0, 32e) et Bilbao prenait l'avantage.

Une belle prestation de Simon, le remplaçant de Kepa

En faisant rentrer Casemiro et Isco, le Real s'est montré beaucoup plus tranchant offensivement. Deux minutes après son entrée en jeu, Isco a repris un centre de Gareth Bale pour égaliser de la tête (1-1, 63e). De ce déplacement toujours compliqué en terre basque, les coéquipiers de Karim Benzema - resté muet après deux doublés consécutifs en Liga - retiendront peut-être le nom d'Unai Simon, sur lequel ils ont buté. Le gardien espagnol, qui prend la succession de Kepa Arrizabalaga parti à Chelsea, a mis en échec Sergio Ramos (60e) en rattrapant un premier arrêt moyen, mais aussi Marco Asensio (69e) au prix de deux belles parades.

Dans une fin de match hachée, durant laquelle les coups et les cartons (8 au total) ont plu, les duels que se sont livrés les acteurs de la rencontre leur ont permis de se replonger complètement dans le quotidien d'un club au sortir de la trêve internationale. Et certains en garderont un souvenir plus amer que d'autres comme Muniain, le buteur, sorti sur blessure (54e). En seconde période, chacune des formations a eu des munitions pour s'imposer. Casemiro n'est pas passé loin de concéder un penalty pour une main dans la surface (67e) et Yuri Berchiche a échappé au pire dans une position de dernier défenseur en stoppant irrégulièrement Isco (72e). Mais tenir en échec le triple champion d'Europe pour l'Athletic Bilbao, c'est loin d'être la pire performance.