Le Real Madrid s'incline sur sa pelouse face à Levante (1-2)

Le Real a beau avoir retrouvé le chemin des filets après quatre matches passés sans marquer, il est plus que jamais en crise. Surpris en début de match par une équipe de Levante séduisante en contre, Madrid a concédé ce samedi sa troisième défaite consécutive toutes compétitions confondues (1-2), à domicile, sous les sifflets de ses supporters. Le cauchemar continue pour Julen Lopetegui, qui n'a semble-t-il plus que quelques heures à vivre à la tête des Merengue.

On peut comprendre que l'ancien sélectionneur espagnol ait lâché sa frustration sur l'arbitre après le coup de sifflet final - celui-ci a peut-être oublié un penalty à la Maison Blanche au cœur de la seconde période (66e) -, après que le VAR lui a joué de bien mauvais tours en première période. C'est en effet la vidéo qui a annulé un but à son équipe (17e) et rectifié la décision de l'arbitre à la 12e minute, accordant un penalty à Levante pour une main de Raphael Varane.

Varane deux fois coupable

L'international français avait déjà précipité la chute de son équipe en se montrant inexplicablement attentiste sur un long ballon de Postigo, et laissant José Luis Morales prendre le ballon pour effacer Courtois et ouvrir le score (1-0, 7e). Le penalty réussi par Marti cinq minutes plus tard lui a donné d'autres raisons de s'en vouloir (2-0), même si c'est toute l'équipe madrilène qui a été trop naïve tout au long de la rencontre. Elle a laissé beaucoup trop d'espaces à une belle équipe valencienne qui, bien qu'ayant laissé le ballon aux locaux (30% de possession), a bien développé ses contres.

Notamment sur cette magnifique occasion collective à la 43e minute, qui a abouti sur un but refusé à Rochina. Benzema et Bale sur le banc, ni Marco Asensio, ni Lucas Vazquez, ni Isco n'ont su faire preuve d'efficacité. Les Madrilènes n'ont ainsi pas marqué malgré 17 tentatives en première période. Oier a eu beau réaliser une excellente partie, multipliant les parades (22e, 34e, 62e, 65e), l'attaque madrilène a encore manqué de confiance.

Il a fallu que Benzema et Ceballos entrent (66e), après Bale à la pause, pour que le Real concrétise sa domination, grâce à Marcelo, qui a rendu une belle copie pour son retour, et clos la pire période de disette offensive de l'histoire du Real d'une frappe sous la barre (2-1, 72e). Mais ça n'aura pas suffi pour le triple champion d'Europe en titre, même si Benzema, très actif et passeur décisif, a touché le poteau (76e). Levante, qui revient à un point de son adversaire du jour et à la 7e place, enfonce la Maison Blanche, qui vit sa pire période depuis 2009, après ce 5e match sans victoire. Et Lopetegui est plus que jamais sur la sellette.