Liga - 10e journée : L'Atlético prend les commandes après son succès face à la Real Sociedad (2-0)

L'Atlético a réagi. Après une lourde déconvenue en Ligue des champions face à Dortmund (4-0), le club espagnol devait se rassurer, c'est désormais chose faite. La Real Sociedad n'aura pas démérité mais les Colchoneros étaient tout simplement trop forts, samedi soir. Antoine Griezmann et ses coéquipiers ont ouvert le score grâce à Diego Godín, juste avant la pause (45e), le défenseur uruguayen a ensuite été imité par Filipe Luís dans le second acte (61e). Un but qui a scellé la victoire des hommes de Diego Simeone.

Malgré des ambitions dans le jeu, jamais la Real Sociedad n'a semblé en possibilité de renverser la tendance. Un résultat qui permet à L'Atlético de Madrid de grimper provisoirement à la première place du classement en attendant le Clasico de dimanche entre FC Barcelone et le Real Madrid au Camp Nou (16h15). Durant cette rencontre, l'Atlético a confirmé ainsi sa solidité défensive. Il s'agit de la troisième victoire consécutive au Wanda Metropolitano sans encaisser le moindre but.

Plus d'informations à suivre...