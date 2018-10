Liga - 10e journée : Le FC Barcelone et Luis Suarez pulvérisent le Real Madrid (5-1) lors du Clasico

Le FC Barcelone n'a fait qu'une seule bouchée du Real Madrid. Dimanche lors d'un Clasico à sens unique, qui est venu confirmer la très mauvaise période vécue par les Merengue, le club catalan a tout simplement pulvérisé son rival devant son public du Camp Nou (5-1) et conforté sa place de leader de la Liga. Les deux équipes n'auront vraiment été au même niveau qu'une demi-heure dans cette rencontre. Et en l'absence de Lionel Messi, c'est Luis Suarez qui a illuminé le plus beau rendez-vous de football de l'année en Espagne, avec un triplé et une magnifique prestation.

