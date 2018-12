Liga - 15e journée : Le Real Madrid s'impose à Huesca (0-1) avec un but de Bale et passe 4e

Trois points mais rien de plus. Vainqueur de Huesca à l'Estadio El Alcoraz, dimanche (0-1), le Real Madrid a affiché un visage bien timide pour se défaire de la lanterne rouge de la Liga lors de la 15e journée. Les hommes de Santiago Solari remontent à la quatrième place du classement grâce à un but précoce de Gareth Bale. Ceux de Francisco Rodriguez pourraient se retrouver à six points du Rayo Vallecano (19e) dimanche soir.

Pour voir un grand Real Madrid, ce n'est pas dimanche qu'il fallait être devant son poste de télévision. Heureusement pour le spectacle et les supporters des Merengue, un homme avait décidé de sortir un peu du lot. D'une superbe volée du plat du pied gauche, Gareth Bale a ouvert le score très tôt dans la rencontre (0-1, 8e), à la réception d'un magnifique centre d'Alvaro Odriozola. En diffuculté depuis plusieurs semaines, l'ancien de Tottenham a inscrit son premier but depuis trois mois en Liga. Le Gallois s'est ensuite chargé de faire briller Aleksandar Jovanovic de deux autres frappes pures, une dans chaque mi-temps (25e, 62e).

Heureusement, Courtois était là

Hormis ça ? Absolument rien de la part des Madrilènes. Karim Benzema, incapable de tirer au but une seul fois, une première cette saison, et Lucas Vazquez ont été fantomatiques tandis que le trio du milieu de terrain n'a jamais réellement pris le dessus dans l'entrejeu. Huesca en a profité pour emballer la rencontre, dans le sillage d'un David Ferreiro très actif. Le piston gauche des locaux a notamment mis sur orbite Gonzalo Melero, qui s'est inexplicablement manqué à bout portant (47e). Puis il a obligé Thibaut Courtois à une belle claquette (57e) avant de s'éteindre petit à petit. Le portier belge a de son côté très bien fait le job, repoussant également une frappe puissante d'Ezequiel Avila en première période (16e). L'ancien portier de Chelsea a gardé sa cage inviolée pour la troisième fois de suite, une première cette saison.

Pour le premier affrontement de l'histoire en Liga entre ces deux équipes, le Real a donc assuré l'essentiel en enchaînant un deuxième succès de rang en championnat. Sur le plan comptable, le week-end est positif pour Luka Modric et les siens, puisque le Séville FC a laissé filer deux points contre le Valence CF (1-1) et Alavés s'est lourdement incliné face à l'Atlético (3-0). Pour la manière, il faudra en revanche repasser. Tout l'inverse de Huesca, séduisant mais incapable de marquer depuis quatre rencontres toutes compétitions confondues.