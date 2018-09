Liga - 7e journée : Le Real et l'Atlético se quittent dos à dos lors du derby (0-0)

Décidément, le Real semble déterminé à imiter le FC Barcelone. Après avoir manqué l'occasion de prendre la tête de la Liga suite au revers des Catalans face à Leganés (2-1) mercredi dernier, en encaissant une grosse claque à Séville (3-0), les Merengues ont fait match nul face à l'Atlético de Madrid (0-0), samedi soir, au terme d'un match assez terne. Exactement comme le Barça, un peu plus tôt face à Bilbao (1-1). Le Real poursuit aussi sa série noire dans les derbys à domicile, où il n'a plus gagné en championnat depuis 2012 (2 défaites, 4 nuls).

Le film du match

Pour se pencher sur le cas du champion d'Europe en titre, la prestation du soir confirme encore les difficultés que connait la maison blanche en ce début de saison. Les Merengues étaient privés de Marcelo et Isco, et cela s'est vu dans le manque d'idées et de percussion dont ils ont fait preuve dans le premier acte.

L'attaque du Real refait le coup de la panne

Face à des Colchoneros qui ont retrouvé des couleurs depuis dix jours, le Real n'a provoqué des frissons qu'à la 21e minute, sur coup franc, lorsque Bale croisait trop sa frappe. Sinon, c'est Oblak qui a failli donner un but aux locaux, sur une passe contrée par Marco Asensio (42e) qui lui est miraculeusement revenue dans les bras.

En face, l'Atlético a eu deux occasions de faire le break sur des contres très bien négociés, mais Antoine Griezmann (18e) et Diego Costa (37e) ont perdu leur duel face à Thibault Courtois. L'entrée de Dani Ceballos à la place de Gareth Bale à la pause pouvait paraître surprenante, mais elle a donné un nouvel élan aux joueurs de Julen Lopetegui, dont le milieu a pris le contrôle du match.

Benzema impuissant, Lopetegui également

Benzema, qui court après son 5e but de la saison en Liga depuis 4 matches, a encore symbolisé l'impuissance du Real en attaque (seulement 2 buts lors des 4 derniers matches de championnat). Et du coup, malgré une bonne pelleté d'occasions (50e, 64e, 65e, 77e), les Merengue ont encore laissé filer des points en route.

Les choix de Lopetegui de faire sortir Benzema pour Vinicius en fin de rencontre, et de finir sans véritable avant-centre, pourront être discutés, mais il serait trop facile de tout lui imputer. Cette série de mauvais résultats des deux mastodontes espagnols a au moins une vertue : elle permet de créer la surprise en Liga. Samedi, les six premiers se tiennent en trois points. Et Alavés, qui joue à Levante dimanche, peut rejoindre le Real et le Barça en tête.