LIGA - 7e journée - Sur le fil, le Barça évite une nouvelle défaite face à Bilbao (1-1)

Le FC Barcelone se devait de réagir. Trois jours après sa première défaite de la saison contre Leganés (2-1), les hommes d’Ernesto Valverde avaient à cœur de relever la tête devant leur public du Camp Nou. Ce samedi après-midi, les Blaugrana recevaient l’Athletic Bilbao, pour le compte de la 7e journée de Liga. Après avoir concédé l’ouverture du score en fin de première période, les Barcelonais ont dû attendre la toute fin de rencontre pour arracher le point du match nul (1-1) et éviter une nouvelle catastrophe. Ce résultat n’arrange pas pour autant leurs affaires puisque le Real Madrid, en cas de succès dans le derby contre l’Atlético ce samedi, aura alors l’occasion de prendre la tête du classement, avec deux longueurs d’avance sur le club catalan.

C’était une première cette saison. Jamais encore, Lionel Messi n’avait débuté une rencontre sur le banc des remplaçants. Pourtant, ce samedi après-midi, Ernesto Valverde avait décidé de préserver son capitaine, notamment en vue du duel contre Tottenham en Ligue des Champions, mercredi (21h00). Trois jours après un faux-pas contre Leganés (2-1), le premier de la saison en Liga, le FC Barcelone accueillait l’Athletic Bilbao pour la 175e confrontation en championnat entre les deux formations.

Le trio d’attaque Coutinho - Suarez - Dembélé s’est rapidement montré à son avantage. Toutefois et contre le cours du jeu, ce sont bien les Rojiblancos qui ont ouvert le score. Juste avant la pause, Oscar de Marcos, aux six mètres, a parfaitement repris de l’intérieur du pied droit un centre de Markel Susaeta (1-0, 41e). Pour son 150e match de Liga, Marc-André ter Stegen n’a pu que constater les dégâts.

La lumière Messi

Au retour des vestiaires, l’Athletic Bilbao, qui a au passage mis fin à une série de six matches sans avoir marqué contre le FC Barcelone en Liga, a subi les assauts adverses. Lionel Messi n’a pas attendu longtemps avant de faire son apparition sur la pelouse. Entré en jeu à la 55e minute, le numéro 10 a tout de suite apporté sa vitesse. Le FC Barcelone a multiplié les occasions. Philippe Coutinho d’une volée du droit (62e) et Lionel Messi d’une frappe puissante du gauche (77e) ont même touché les montants. Finalement, la délivrance est intervenue en toute fin de rencontre.

Entré en jeu seulement quatre petites minutes plus tôt à la place d’Ousmane Dembélé, Munir El Haddadi, bien servi par La Pulga aux six mètres, n’a eu plus qu’à pousser le cuir au fond du but adverse (1-1, 84e). Malgré ce point arraché dans les tous derniers instants, le FC Barcelone enchaîne un troisième match sans victoire. Pire, les Catalans voient leur place de leader être menacée par leur rival madrilène. Ce samedi soir, en cas de succès contre l’Atlético dans le derby, le Real aura alors l’occasion de s’emparer de la première place du classement de Liga.