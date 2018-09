Liga - Barça : Umtiti touché au genou gauche, incertitude autour d'une opération

Les médias espagnols ne parlent que de ça. Absent de l'entraînement du Barça ce vendredi matin, Samuel Umtiti suscite une grande inquiétude de l'autre côté des Pyrénées. Touché au genou gauche, le défenseur français a déclaré forfait pour la réception de l'Athletic Bilbao samedi (16h15)... Le problème, c'est que selon certaines sources, comme AS et TV3, cette blessure pourrait nécessiter une opération, synonyme d'absence de plusieurs mois. Selon Catalunya Radio, l'opération aurait toutefois été écartée.

" Samuel Umtiti souffre d'une gêne au genou gauche "

Interrogé à ce sujet en conférence de presse, Ernesto Valverde a fait le point. "Umtiti a des douleurs au genou. Il ne peut pas jouer mercredi (à Tottenham) et on verra si on peut le récupérer rapidement. En principe, il sera rapidement avec nous, on pense que ce n'est qu'une gêne", a expliqué le coach du Barça, se voulant donc rassurant. Peu après, le club catalan a communiqué à son tour.

"Samuel Umtiti souffre d'une gêne au genou gauche. Il est forfait pour demain et l'évolution de sa blessure déterminera son programme de retour à l'entraînement", peut-on lire. Alors que Didier Deschamps doit communiquer sa liste jeudi pour les matchs face à l'Islande et l'Allemagne, l'incertitude règne donc autour de la blessure Samuel Umtiti.