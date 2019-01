Liga - Barça : Victime d'une entorse de la cheville gauche, Ousmane Dembélé sera absent 15 jours

L'ailier français du FC Barcelone Ousmane Dembélé sera indisponible "environ quinze jours" à cause d'une "entorse à la cheville gauche" contractée dimanche au Camp Nou, lors du match de championnat contre Leganés (3-1), a annoncé lundi le club catalan.

Dembélé a ouvert la marque dimanche, mais a dû sortir à la 69e minute après s'être tordu la cheville. Le champion du monde, qui a inscrit 13 buts cette saison, manquera les matchs aller et retour des quarts de finale de Coupe du roi contre Séville, mercredi et le 30 janvier. Il sera aussi absent pour les rencontres de championnat, dimanche face à Gérone et probablement le 2 février contre Valence.

En revanche, il devrait être de retour pour disputer le huitième de finale de Ligue des champions contre Lyon le 19 février.

(Avec AFP)