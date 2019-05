La situation est floue du côté du FC Barcelone ces dernières heures. Et, quand c’est flou, il y a un loup. Mardi, c’est la RAC qui affirmait qu’Ernesto Valverde était plus proche que jamais de la sortie au FC Barcelone. Mieux, Roberto Martinez, flanqué de Thierry Henry, faisait office de piste crédible pour prendre la suite. La tendance est radicalement différente en ce mercredi.

L'heure est à la réflexion

En effet, l'heure serait toujours à la réflexion. Réflexion vis-à-vis du futur visage de l'effectif et de la continuité ou non du staff technique. Mais pour l'heure, comme le précise Mundo Deportivo ce mercredi, ni le président Josep Bartomeu ni le manager général du Barça, Pep Segura, n'envisagent de destituer Ernesto Valverde de son poste d'entraîneur. Ainsi, malgré les rumeurs, "les décisions sportives seront prises après des réunions du président avec les responsables du club", précise le quotidien catalan. L’analyse porte sur ce qui n’a pas fonctionné mais également sur ce qui s’est bien passé dans le cadre d’une planification déjà entamée avant les défaites contre Liverpool et Valence en Ligue des champions et lors de la finale de la Copa del Rey", poursuit cette même source.

Même son de cloche du côté de Sport, qui fait sa Une ce mercredi sur un "Valverde sauvé". Le média catalan rappelle que Bartomeu a soutenu à trois reprises let technicien espagnol ces dernières semaines : lors de la présentation d'un livre sur Ladislao Kubala, lors de son discours devant le Sénat du FC Barcelone et juste après la finale perdue de la Copa del Rey. Pour ces trois occasions, le président catalan a rappelé que le projet avec Valverde s'inscrivait dans le moyen et long terme et qu'il existait "un contrat en vigueur". Ainsi, Bartomeu considère Valverde comme le meilleur entraîneur possible pour prendre les rênes de l'équipe première.

La décision finale sera prise seulement après la rencontre entre Josep Maria Bartomeu et Ernesto Valverde, déjà en vacances, même si le président du Barça serait enclin à continuer avec l'ancien coach de l'Athletic Bilbao. Dans l'attente, le patron du FC Barcelone souhaite rassembler toutes les informations nécessaire pour établir un diagnostic de la situation avant de prendre des décisions capitales.