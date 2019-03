C'est la mode du moment dans le monde du football chez les entraineurs et dirigeants. A l'instar de Leonardo Jardim ou de Zinedine Zidane, Monchi a décidé de retrouver son club de cœur. Limogé de son poste de directeur sportif de l'AS Roma le 8 mars dernier au lendemain de l'élimination en huitième de finale de C1 du club romain par le FC Porto, Monchi retrouve le FC Séville, club où il était en charge du football de 2000 à 2017.

Son nom avait un temps été évoqué du côté du PSG pour remplacer Antero Henrique à l'intersaison. Il n'en sera rien. L'ancien gardien du but qui a fait toute sa carrière de joueur en Andalousie rejoindra officiellement son club formateur le 1er avril prochain et pour les deux prochaines saisons. Devenu l'un des directeurs sportifs les plus réputés du monde, Monchi sera présenté au stade Sánchez-Pizjuán lundi à 13h, a indiqué le club dans un communiqué.

Monchi était parti en 2017 à l'AS Roma pour un nouveau défi. Ce dernier n'aura finalement même pas duré deux saisons. Après l'élimination européenne et le limogeage de l'entraineur Eusebio Di Francesco, Monchi avait été remplacé par son ancien bras droit Frederic Massara en qualité de directeur du football chez l'actuel cinquième de Serie A.

A Séville, le dirigeant espagnol retrouve un club qu'il connait par cœur et qui lutte cette saison avec plusieurs équipes pour la quatrième place de Liga, dernière qualificative pour la prochaine Ligue des champions.